La 11ème épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo est officiellement finie

Brazzaville/Kinshasa – Aujourd’hui marque la fin de la 11ème épidémie de la maladie à virus Ebola en République Démocratique du Congo (RDC), près de six mois après que les premiers cas ont été enregistrés dans la province de l’Équateur. La flambée a eu lieu au sein de communautés dispersées dans la forêt tropicale, ainsi que dans des zones urbaines denses, ce qui a généré des difficultés logistiques. Ces défis ont été surmontés grâce au leadership du gouvernement et des communautés locales, avec le soutien de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires.

L’OMS félicite les intervenants et tous ceux qui ont inlassablement suivi les cas et fourni un traitement, en impliquant les communautés et en vaccinant plus de 40 000 personnes à haut risque, et remercie un large éventail de partenaires pour leur support. Les vaccinateurs ont eu recours à une chaîne du froid innovante afin de conserver les vaccins contre Ebola à des températures de – 80° Celsius. Les glacières ARKTEK ont permis de garder les vaccins à de très basses températures en mission pendant plus d’une semaine et les intervenants ont pu ainsi vacciner les gens dans des communautés privées d’électricité.

« Venir à bout de l’un des pathogènes les plus dangereux au monde au sein de communautés isolées et difficiles d’accès prouve ce qu’il est possible de réaliser lorsque la science et la solidarité convergent », a déclaré Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. « La technologie utilisée pour conserver le vaccin contre Ebola à des températures extrêmement basses sera utile lorsqu’il s’agira d’acheminer le vaccin anti COVID-19 en Afrique. Combattre Ebola en parallèle de la COVID-19 n’a pas été aisé, mais l’essentiel de l’expérience acquise pour une maladie peut être transféré à une autre et souligne l’importance d’investir dans la préparation aux urgences et de renforcer les capacités locales. »

L’épidémie, déclarée le 1er juin 2020 dans l’ouest de la RDC, a eu lieu alors qu’une autre flambée d’Ebola ralentissait dans l’est du pays, avant d’être officiellement déclarée finie le 25 juin 2020. Les deux épidémies étaient géographiquement très éloignées l’une de l’autre et le séquençage génétique a montré qu’elles n’étaient pas liées. A la fin de l’actuelle 11ème épidémie d’Ebola dans la province de l’Équateur, on comptait 119 cas confirmés, 11 probables, 75 personnes guéries et 55 décès.

La province de l’Équateur a aussi été le théâtre de la 9ème épidémie d’Ebola, qui a été surmontée en un peu plus de trois mois en 2018 et s’est soldée par moitié moins de cas. Néanmoins, la réponse à cette 11ème épidémie d’Ebola a dû composer avec l’actuelle pandémie de COVID-19, ce qui a diminué les ressources disponibles et créé des difficultés de mouvement pour les experts et le matériel. Il a aussi fallu faire face à des défis liés au nombre élevé de cas dans des communautés éloignées et souvent accessibles uniquement par bateau ou hélicoptère, et parfois la résistance communautaire a ralenti les efforts de riposte.

Sous le leadership du gouvernement de la RDC, la plupart des intervenants ont été mobilisés localement et se sont rapidement mis en mouvement, malgré d’importantes difficultés logistiques et d’accès. Les démarches de vaccination ont débuté tout juste quatre jours après que la flambée a été déclarée. Environ 90 % des vaccinateurs étaient issus de communautés locales. La riposte a aussi puisé dans l’expertise de personnels de la santé locale qui ont été formés lors des deux récentes épidémies en RDC. Les intervenants ont travaillé étroitement avec les membres des communautés afin de favoriser la compréhension du virus en rendant visite à plus de 574 000 foyers et en fournissant à plus de 3 millions de personnes des informations sanitaires pertinentes et sûres.

Au pire de la flambée, plus de 100 experts de l’OMS étaient sur le terrain, en soutien de la riposte mise en place par le gouvernement de la RDC. Maintenant que la 11ème épidémie est finie, il nous revient de maintenir la vigilance et une surveillance soutenue car de nouvelles flambées sont toujours possibles dans les mois à venir. A cet égard, l’OMS et d’autres partenaires procèdent actuellement à d’importantes actions pour améliorer les capacités opérationnelles critiques de la province de l’Équateur, dont la formation de personnels se trouvant en première ligne.

La fin de cette épidémie nous rappelle que les gouvernements et leurs partenaires doivent continuer de concentrer leur attention sur d’autres urgences, alors que le combat contre la COVID-19 se poursuit. Il est nécessaire d’investir davantage dans le renforcement des capacités de base des pays à mettre en œuvre le Règlement sanitaire international. Améliorer l’état de préparation résultera en une meilleure riposte aux menaces découlant de maladies à propension épidémique et en atténuera l’impact social et économique.

Note aux éditeurs :

L’OMS remercie les donateurs qui ont fourni des financements à l’OMS pour la riposte à l’Ebola suivant le Plan stratégique de riposte :

Le Fonds africain pour les urgences de santé publique (‎FAUSP)‎, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), le ministère fédéral des Affaires étrangères des États-Unis d’Amérique, la République fédérale d’Allemagne, l’Alliance du vaccin Gavi, la République populaire de Chine et le Fonds d'affectation multipartenaires du Programme des Nations unies pour le développement (FAMP).

