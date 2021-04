La 10e réponse à Ebola en République démocratique du Congo : Leçons sur le leadership et la coordination internationaux

Nicholas Crawford et Kerrie Holloway, avec Jock Baker, Anne-lise Dewulf, Pascal Kaboy Mupenda, Emmanuel Kandate Musema, Antoine Mushagalusa Ciza et Rosamun

Résumé (extrait)

Le 1er août 2018, le Ministère de la Santé du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a déclaré la 10e flambée de maladie à virus Ebola (MVE) du pays au Nord-Kivu - une flambée qui durerait jusqu'en juin 2020. Elle est devenue la plus grande épidémie d'Ebola que la RDC ait connue, et la deuxième au monde. Le leadership général et la coordination de la réponse à la MVE incombaient au gouvernement de la RDC, avec un soutien financier, technique et opérationnel important de la communauté internationale, dirigé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Le gouvernement et ses partenaires ont réussi à contrôler l'épidémie après 22 mois - beaucoup plus tard que prévu initialement et seulement après des corrections importantes et tardives du modèle de leadership et de coordination de la riposte, ainsi que des recalibrages de la stratégie d'intervention. Combattre une épidémie d'Ebola dans une région densément peuplée, parmi une population très mobile sans expérience préalable de la maladie, et dans un contexte caractérisé par des décennies de violence et de conflit armé et des besoins humanitaires aigus persistants était un défi majeur.

Cette étude de cas se concentre sur le leadership international et la coordination de la 10e réponse à la MVE en RDC. Elle examine la mesure dans laquelle les principaux partenaires internationaux du gouvernement ont permis et façonné l'intervention qu'il a menée. Elle explore également l'efficacité du leadership international dans le contexte complexe de l'est de la RDC, et la mesure dans laquelle les leçons de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014-2016 ont été appliquées avec succès. L'étude a pour finalité d'identifier des leçons et des recommandations pour éclairer des réponses futures similaires.

