L’UNICEF apporte une aide vitale à 100.000 enfants victimes du conflit dans la province de l’Ituri

KINSHASA, 27 juillet 2020 - Alors que les affrontements armés se sont intensifiés dans les territoires de Djugu, Mahagi et Irumu dans la province de l'Ituri, à l'est de la République Démocratique du Congo (RDC), l'UNICEF a fourni une aide vitale à 100.000 enfants et à leurs familles.

Plus de 1,6 million de personnes - dont la majorité sont des femmes et des enfants - sont actuellement déplacées en Ituri et ont trouvé refuge dans des communautés d'accueil et des sites de déplacement déjà surpeuplés à Bunia et dans les environs, le chef-lieu de la province.

Alors que les efforts de démobilisation et de réconciliation du Gouvernement congolais ont ravivé les espoirs de paix en Ituri, des milliers de familles et d'enfants déplacés à l'intérieur du pays n'ont pas accès aux services de base, à l'éducation et aux soins de santé. La situation des enfants est particulièrement préoccupante, puisque 151 allégations de graves violations des droits de l'enfant, telles que viols, meurtres et mutilations, attaques d'écoles et de centres de santé ont été enregistrées depuis mai à juin 2020. De nombreux élèves n'auront peut-être pas de lieu d'étude à la petite rentrée scolaire la semaine prochaine, car 165 d'entre elles ont été détruites depuis janvier 2020.

En juin et juillet, l'UNICEF, par l'intermédiaire de ses partenaires sur le terrain, a :

· Fourni à 1.868 ménages des articles non alimentaires tels que des ustensiles de cuisine, des tapis, des bâches, des couvertures et du savon ;

· Assuré l'accès à l'éducation de plus d'un million d'enfants qui ne sont pas scolarisés en raison de la COVID-19. Les enfants peuvent accéder à l'enseignement à distance par le biais de 57 radios communautaires ou de manuels imprimés. L'UNICEF a distribué 24.000 cahiers d'exercices et plus de 1.000 radios alimentées par l'énergie solaire aux enfants vulnérables ;

· Réuni 13 enfants non accompagnés avec leur famille, tandis que 30 autres ont été placés dans des familles d'accueil ;

· Placé 15 enfants anciennement associés aux forces et groupes armés en soins transitoires, dont 9 ont été réuni avec leur famille et 6 ont été soutenus pour poursuivre leur réintégration éducative, socio-économique et professionnelle ;

· Fourni à 4 591 enfants déplacés et autres enfants vulnérables des soins psychosociaux et récréatifs dans des espaces adaptés aux enfants ; fourni à une centaine d'enfants victimes de viol des soins holistiques ;

· Traité 9.992 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë sévère ;

· Fourni aux établissements de santé situés à proximité des camps de déplacés des fournitures médicales et des médicaments essentiels pour traiter les cas graves de paludisme, de diarrhée et de pneumonie, et pour les soins obstétriques des femmes enceintes ;

· A fourni à 98.000 personnes déplacées et aux membres des communautés d'accueil un accès à l'eau potable, à l'hygiène et aux installations sanitaires grâce à la construction et à la réhabilitation de latrines, de douches et de décharges.

L'UNICEF appelle les partenaires humanitaires à maintenir leur présence dans la province d'Ituri et les donateurs internationaux à continuer de financer ses opérations de sauvetage pour répondre aux besoins croissants des familles déplacées et de leurs enfants.

L'appel de l'UNICEF pour l'Action humanitaire en faveur des enfants en RDC s'élève à 262 millions de dollars US. Au 15 juillet 2020, seuls 26,6 millions de dollars avaient été reçus et 68,6 millions de dollars avaient été reportés de l'année précédente, ce qui laisse un déficit de financement de 218 millions de dollars (64%).

