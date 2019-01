L’épidémie actuelle d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo est la deuxième la plus importante de l'histoire

Les enfants représentant 30% des cas confirmés et probables d'Ebola, l'UNICEF intensifie sa réponse pour enrayer la propagation de la maladie

KINSHASA/NEW YORK, le 30 janvier 2019 – Plus de 740 personnes - dont 30% d’enfants - ont été infectées par le virus Ebola depuis que l’épidémie a été déclarée il y a six mois en République Démocratique du Congo (RDC). Depuis le 1er août 2018, plus de 460 personnes sont décédées et 258 ont survécu à Ebola. Aux côtés du gouvernement et de ses partenaires, l'UNICEF intensifie ses interventions pour venir en aide aux victimes, contrôler la propagation de la maladie et, à terme, mettre fin à l'épidémie mortelle.

Il s’agit de la dixième épidémie d’Ebola en RDC et la plus importante connue par le pays. C’est également la deuxième plus grave épidémie d’Ebola au monde, après celle qui a frappé l’Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016. L'insécurité, les déplacements fréquents de personnes dans les zones touchées et la résistance de certaines communautés continuent de compliquer la réponse à l’épidémie.

« Bien que nous ayons pu largement contrôler la maladie à Mangina, Beni et Komanda, le virus continue de se propager dans la région de Butembo, en grande partie à cause de l'insécurité et des mouvements de population », a déclaré le Dr Gianfranco Rotigliano, Représentant de l'UNICEF en RDC. « Nous intensifions notre action et déployons du personnel supplémentaire dans les zones de santé de Butembo et Katwa, où 65% des nouveaux cas d'Ebola ont été constatés ces trois dernières semaines. »

Depuis le début de l’épidémie, l’UNICEF et ses partenaires ont déployé plus de 650 personnes aux côtés du gouvernement, de la société civile, des églises et des organisations non gouvernementales afin de venir en aide aux personnes et aux familles touchées et de sensibiliser la population aux meilleures pratiques en matière d’hygiène pour prévenir la propagation du virus.

La riposte de l’UNICEF contre l’épidémie d’Ebola est axée sur l’engagement des communautés, la fourniture de services en eau et en assainissement, la sécurisation des écoles contre le virus et le soutien aux enfants et aux familles touchés. L’UNICEF s’efforce de contrôler et d’empêcher la propagation de l’épidémie et d’y mettre fin, de réduire le nombre de décès liés au virus Ebola chez les personnes infectées et d’assister les enfants et les familles touchés.

Les personnes et familles touches ainsi que les enfants orphelins ou séparés de leur famille à cause du virus, continuent de recevoir un soutien psychosocial afin de les aider à faire face aux conséquences de la maladie. L’UNICEF fournit également un environnement protecteur aux enfants scolarisés et une aide nutritionnelle, notamment aux enfants et aux adultes des centres de traitement à Ebola.

« Nos équipes à Mangina, Beni, Oicha, Komanda, Butembo et Lubero travaillent sans relâche dans cette riposte à plusieurs volets pour mettre fin rapidement à l'épidémie d'Ebola et aider les familles et les enfants touchés », a souligné le Dr Rotigliano.

À ce jour, l'UNICEF et ses partenaires ont :

Sensibilisé plus de 10 millions de personnes dans les zones touchées avec des messages de prévention, en collaboration avec les responsables communautaires et par le biais des médias ;

Fourni de l'eau potable à plus de 1,3 million de personnes dans des lieux publics, des centres de santé et des écoles ;

Formé 8146 enseignants aux mesures de prévention ;

Atteint 157 133 enfants dans 888 écoles avec des messages de prévention ;

Fourni une assistance appropriée à 830 familles directement touchées par le virus ;

Fourni des soins à 686 enfants rendus orphelins à cause d'Ebola.

