L’OMS et ses partenaires lancent une campagne de vaccination d’urgence afin de contenir la plus grande épidémie de rougeole au monde

KINSHASA, 25 SEPTEMBRE 2019 - Alors que l'épidémie de rougeole la plus importante et la plus rapide au monde continue de s'étendre en République Démocratique du Congo (RDC), le gouvernement, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et leurs partenaires ont lancé aujourd'hui une troisième campagne de vaccination d'urgence dans 24 zones de santé ciblant près de 825 000 enfants âgés de 6 à 59 mois.

L'OMS, Médecins Sans Frontières, l'UNICEF et le gouvernement de la RDC ont fourni des vaccins et d’autres intrants essentiels pour la campagne, avec un financement de 2,5 millions de dollars américains du Fonds mutualisé pour l'action humanitaire des Nations Unies.

Au 17 septembre, 183 837 cas suspects (5 989 confirmés) ont été notifiés dans 192 des 519 zones de santé du pays, dont 3 667 décès, soit plus que le nombre de décès dus à Ebola. Presque tous les décès sont des enfants.

Dans chacune des 26 provinces du pays, des cas de rougeole ont été enregistrés. Ces provinces continuent à lutter pour contrôler cette épidémie qui a été déclarée par le Ministère de la Santé le 10 juin dernier.

‘‘La RDC connaît cette situation préoccupante car beaucoup d’enfants ont manqué la vaccination de routine,’’ a déclaré le Dr Deo Nshimirimana, Représentant ad intérim de l'OMS en RDC. "Le pays compte maintenant de grands groupes d'enfants qui doivent être vaccinés. L'OMS et ses partenaires collaborent étroitement avec le Ministère de la Santé afin d'agir le plus rapidement possible pour les atteindre."

En RDC, la couverture vaccinale systématique contre la rougeole n'était que de 57% en 2018.

Cette campagne de neuf jours, la troisième financée par l'OMS au cours de cette année 2019, porte à plus de 4,1 millions le nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois immunisés grâce aux activités de vaccination d'urgence dans au moins 121 des 192 zones de santé touchées.

Les 24 zones de santé ciblées par cette campagne d'urgence sont réparties dans six provinces, à savoir : Équateur, Mongala, Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe et Kasaï Oriental.

À la suite de cette campagne appuyée par l’OMS, d’autres partenaires collaborent également avec le Gouvernement pour organiser des campagnes de vaccination de masse d’ici le 1er octobre. L’UNICEF achète et distribue des vaccins et assure leur sécurité par le biais de la logistique de la chaîne du froid pour la vaccination dans six zones de santé de la province du Kasaï Oriental. Première Urgence Internationale soutiendra cinq zones de santé dans la province centrale du Kasaï. Médecins Sans Frontières participe à une campagne dans cinq zones de santé de cinq provinces (Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Tanganyika, Kwilu), tandis que Médecins d’Afrique cible une zone de santé dans la province du Sud-Kivu.

Les vaccins précédemment obtenus pour les campagnes supplémentaires prévues depuis longtemps font maintenant l'objet d'une procédure accélérée. Elles seront organisées notamment du 22 au 26 octobre 2019, puis en novembre 2019 et en janvier 2020.

Outre les 2,5 millions USD du Fonds commun humanitaire pour la campagne d'urgence, le Ministère de la Santé a fourni 843 000 USD pour l'achat de vaccins destinés à couvrir les besoins urgents dans les zones de santé touchées par l'épidémie actuelle. L’OMS a également mobilisé près de 500 000 dollars américains auprès du Fonds de Réserve pour les Urgences de Santé Publique (CFE).

L'OMS a également mis en place un comité de plaidoyer pour la rougeole chargé de mobiliser les partenaires et les donateurs dans le cadre d'un effort conjoint visant à contrôler l'épidémie.

