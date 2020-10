L’OMS désigne les co-présidents de la commission indépendante d’examen des allégations d’exploitation et d’abus sexuels commis au cours de la riposte à la maladie à virus en RDC

L’Organisation mondiale de la Santé a nommé deux éminentes personnalités pour présider conjointement une commission indépendante chargée d’examiner les allégations d’exploitation et d’abus sexuels commis au cours de la riposte à la dixième épidémie de maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri, en République démocratique du Congo.

La Commission sera co-présidée par Mme Aïchatou Mindaoudou, ancienne Ministre des affaires étrangères et du développement social du Niger, qui a occupé de hautes fonctions pour les Nations Unies en Côte d’Ivoire et au Darfour, et par Mme Julienne Lusenge, originaire de la République démocratique du Congo, une militante des droits humains internationalement reconnue et fervente défenseure des victimes de violences sexuelles au cours des conflits.

Le rôle de la Commission indépendante sera d’établir rapidement les faits, d’identifier et de soutenir les victimes, de s’assurer que tout abus en cours cesse, et que les auteurs rendent compte de leurs actes.

La Commission sera composée de sept membres, dont les co-présidentes, experts sur les questions d’exploitation et d’abus sexuels, et en matière d’intervention dans les situations d’urgence et d’enquête.

Les co-présidentes choisiront les autres membres de la Commission, qui sera appuyée par un secrétariat basé à l’OMS.

Pour soutenir les travaux de la Commission indépendante, le Directeur général a décidé d’utiliser une procédure d’appel d’offres ouverte pour engager une organisation indépendante et extérieure ayant une expérience dans la conduite d’enquêtes similaires.

La dixième épidémie de maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri – la deuxième plus importante flambée de maladie à virus Ebola – a été déclarée vaincue le 25 juin 2020, après avoir duré près de deux ans dans une zone de conflit continu, et causé 2300 décès.

L’OMS a une politique de tolérance zéro concernant l’exploitation et les abus sexuels. Nous réaffirmons notre ferme engagement en faveur de la prévention et de la protection contre toute exploitation ou abus sexuel dans toutes nos interventions partout dans le monde.