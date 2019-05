L’OMS adapte la stratégie de vaccination contre le virus Ebola en République démocratique du Congo pour tenir compte de l’insécurité et du retour d’expériences des communautés

7 mai 2019 Communiqué de presse Genève

Le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) de l’OMS a publié aujourd’hui de nouvelles recommandations pour faire face aux difficultés liées à la mise en œuvre de la vaccination dans l’épidémie de maladie à virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo (RDC).

Ces recommandations préconisent des ajustements opérationnels pour accélérer le processus de vaccination et un ajustement de la dose vaccinale en fonction des données d’efficacité disponibles. Le SAGE a également suggéré d’élargir la population répondant aux critères de la vaccination avec le rVSV-ZEBOV-GP (développé par Merck & Co., Inc.), d’introduire un vaccin expérimental supplémentaire (développé par Johnson & Johnson) et de redoubler d’efforts pour former les infirmières, les médecins et les étudiants en médecine des communautés touchées par l’épidémie

La vaccination sauve des vies mais des difficultés demeurent

Plus de 111 000 personnes ont été vaccinées en RDC depuis que l’épidémie a été déclarée en août 2018. Cependant, malgré l’utilisation d’un vaccin très efficace, le nombre de nouveaux cas continue d’augmenter, en partie à cause d’incidents violents répétés qui affectent la capacité des équipes d’intervention à identifier et à établir sans délai des anneaux de vaccination autour de toutes les personnes exposées au risque de contracter la maladie à virus Ebola.

« Nous savons que la vaccination sauve des vies dans cette épidémie », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Nous savons également que nous avons encore des difficultés à faire en sorte que les contacts de chaque cas reçoivent le vaccin le plus rapidement possible. Ces recommandations tiennent compte de l’insécurité persistante et intègrent les retours d’expériences des experts et des communautés touchées, ce qui nous aidera à continuer d’adapter la riposte. »

Le professeur Jean-Jacques Muyembe, directeur de l’INRB et investigateur principal dans le protocole de vaccination avec le rVSV ZEBOV, a également salué ces recommandations.

« La Commission présidentielle de la RDC sur Ebola apprécie grandement les nouvelles recommandations SAGE sur la vaccination avec le rVSV- ZEBOV GP », a déclaré le Professeur Muyembe. « Cela nous permettra de répondre à la demande croissante de vaccin contre le virus Ebola de la part des communautés. Dans mon rôle d’investigateur principal dans cette étude, je travaillerai avec les équipes pour m’assurer que ces recommandations seront mises en œuvre dès que possible. »

Adaptation des approches opérationnelles de la vaccination en anneau : la vaccination sur site éphémère et la vaccination géographique ciblée

Le SAGE a approuvé l’utilisation de la vaccination sur site éphémère et de la vaccination géographique ciblée lorsqu’elles sont appropriées. Ces approches ont déjà été utilisées avec succès sur le terrain par l’OMS pour rendre le processus de vaccination en anneau plus rapide, plus sûr et plus réactif aux retours d’expériences des communautés.

Compte tenu du fait que l’insécurité limite le temps que les équipes de vaccination peuvent passer dans certaines communautés, et en réponse aux demandes des communautés, le SAGE a recommandé des mesures pour simplifier la mise en œuvre du protocole de vaccination. Le Groupe a également approuvé la modification du suivi dans le cadre de la surveillance de la sécurité.

Ajustement de la dose vaccinale du rVSV ZEBOV GP et de la population répondant aux critères de la vaccination

En plus de vacciner les contacts et les contacts des contacts, le SAGE recommande maintenant de vacciner ceux qui pourraient faire partie des chaînes de transmission tertiaires, comme les personnes des villages et des quartiers où des cas ont été notifiés dans les 21 derniers jours. Le SAGE a fait remarquer qu’un meilleur accès à la vaccination au sein d’une population élargie pourrait aider à améliorer l’acceptation du vaccin et d’autres mesures de lutte contre la maladie par les communautés.

Le SAGE a également recommandé d’ajuster la dose vaccinale actuellement utilisée.

« Le SAGE a souligné que la vaccination en anneau des contacts et des contacts des contacts demeure la stratégie privilégiée. Toutefois, le groupe de travail a reconnu que l’urgence actuelle et les données probantes disponibles justifiaient un ajustement de la dose pour s’assurer que le vaccin continue d’être disponible et offert aux personnes les plus à risque de contracter le virus Ebola », a déclaré Helen Rees, coprésidente du groupe de travail du SAGE sur les vaccins contre le virus Ebola.

Les personnes les plus à risque (contacts et contacts des contacts) recevront désormais 0,5 ml de vaccin au lieu de 1 ml. Cette dose est celle qui a été utilisée dans l’essai concluant de vaccination en anneau « Ebola ça suffit » mené en Guinée en 2015 ; elle devrait fournir le même niveau de protection.

Ceux pour qui une évolution rapide de la réponse immunitaire est moins critique (les personnes considérées à faible risque / celles qui pourraient être potentiellement impliquées dans une transmission tertiaire) recevront 0,2 ml (1/5e de la dose actuelle).

Utilisation de vaccins supplémentaires contre le virus Ebola : plans de déploiement d’un vaccin supplémentaire en cours

Le SAGE a réitéré sa position précédente selon laquelle il était nécessaire d’évaluer des vaccins supplémentaires contre le virus Ebola. Le Groupe recommande maintenant d’offrir également un autre vaccin (autre que le rVSV-ZEBOV-GP) aux personnes à faible risque dans les aires de santé touchées.

Les études proposées doivent être justifiées sur le plan scientifique et épidémiologique, avoir reçu les approbations nécessaires, notamment de la part de toutes les autorités nationales et autres autorités de réglementation et d’éthique compétentes, et avoir défini des critères de jugement appropriés pour l’homologation.

Le vaccin expérimental contenant l’adénovirus 26 exprimant la glycoprotéine du virus Ebola / MVA-BN (Ad26.ZEBOV/MVA-BN), développé par Johnson & Johnson, est actuellement à l’étude et une coalition dirigée par la Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI) et la London School of Hygiene and Tropical Medicine, et d’autres partenaires, avec le soutien de l’OMS, sera bientôt prête pour le déploiement et l’évaluation de ce vaccin.

Formation et mobilisation d’un plus grand nombre de membres des communautés touchées

L’OMS et ses partenaires s’emploient à mobiliser davantage les ressortissants congolais des communautés touchées par le virus Ebola. L’objectif fixé pour la fin du mois est que la majorité des membres de l’équipe de vaccination soient des agents de santé, des médecins et des étudiants en médecine issus des communautés touchées parlant également les langues locales.