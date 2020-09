Kwilu/COVID-19 : aide d’urgence multisectorielle de Caritas Congo et Allemagne aux déplacés internes, retournés forcés de l'Angola et population hôte dans 5 ZS d’Idiofa

Idiofa, le 10 septembre 2020 (caritasdev.cd) : contribuer à la contention de la propagation de la pandémie de la COVID-19 et à la réduction de la morbi-mortalité liée à cette pandémie dans la province du Kwilu, tel est l’objectif général d’un projet lancé mercredi 09 septembre 2020 à l’Espace Cana de la ville d’Idiofa par Mgr José Moko, Evêque du Diocèse d’Idiofa. C’était en présence du Secrétaire Exécutif de la Caritas Congo Asbl et des Autorités politico-administratives et sanitaires locales.

Le Projet d’Aide d'Urgence Multisectorielle pour Déplacés Internes, Retournés forcés de l'Angola et population hôte, Province Kasaï Central RD Congo - Complément Riposte Urgence contre la pandémie COVID 19 - Province Kwilu, fait suite à un autre projet exécuté avec l’appui financier du même bailleur dans la province voisine du Kasaï Central, notamment d’où sont partis plusieurs compatriotes expulsés de l’Angola.

De manière spécifique, il vise à renforcer la communication et l'engagement communautaire pour réduire le risque de transmission de la COVID-19 dans 5 Zones de Santé du Territoire d’Idiofa, en Province de Kwilu : Idiofa, Ipamu, Kimputu, Koshibanda et Mokala. D’une durée de six mois, ce projet est financé par la Caritas Allemagne avec une enveloppe de 583.000 dollars américains. Il est exécuté par la Caritas-Développement Idiofa, sous l’accompagnement technique et financier de la Caritas Congo Asbl, qui en a mené le plaidoyer auprès de son partenaire allemand.

Renforcement des capacités des Prestataires …, sensibilisation de la population, appui alimentaire aux plus vulnérables, etc.

Durant les six mois du projet, l’action de la Caritas Congo Asbl et de la CaritasDéveloppement Idiofa consistera à renforcer les capacités des prestataires (Médecins, Infirmiers, Animateurs Communautaires…) ; renforcer les capacités des techniciens de Figure 1 Le Médecin-Chef de Zone de Santé d'Idiofa recevant symboliquement un thermo-flash de Mgr José Moko, via la Coordinatrice de la Caritas-Développement diocésaine et de l'Administrateur du Territoire d'Idiofalaboratoire et des hygiénistes sur la COVID 19 ; renforcer le plaidoyer auprès des autorités politico-administratives et religieuses avec leur implication dans la lutte contre la COVID-19.

Le renforcement de la surveillance de la Covid-19 est une autre activité de ce projet. Elle se fera dans les 5 Zones de Santé ciblées. Ces Zones de Santé seront dotées des intrants /matériels pour renforcer les gestes-barrières et la prévention de COVID.

Il s’agit de : 50 Thermo-flashes performants ; 5.000 cache-nez (masques) ; 250 Kits lavemains ; 10 cartons de savon liquide ; 5 Cartons de Solution Hydro-alcoolique ; 50 Kits de Protection et Contrôle de l’Infection (PCI) ; 5 motos YAMAHA DT 125 avec casque, 5 Ordinateurs portables et 5 Modems 4G pour les Points Focaux.

Par ailleurs, il est prévu l’intensification des interventions WASH (Eau-HygièneAssainissement) au sein des 5 Hôpitaux Généraux de Référence de ces 5 ZS. Et cela, par la disponibilité en eau potable (10 citernes de 500 litres) ; la réhabilitation / construction d’incinérateurs et des toilettes hygiéniques ainsi que la dotation en Kits préparation de chlore.

En outre, les personnes de 3ème âge et les enfants abandonnés vivant dans les hospices et /ou couvents bénéficieront d’une prise en charge alimentaire, au-delà de la sensibilisation. Celleci sera par contre étendue à toute la population des 5 ZS en général par leur approvisionnement avec 5.000 flyers et affiches en trois langues (français, lingala et kikongo) ; 156 pancartes ; 500 mégaphones avec des piles ; etc. L’organisation des émissions hebdomadaires sur la COVID-19, à travers les chaines des radios et télévision existantes dans le Territoire d’Idiofa couvrant les 5 ZS, entrent dans ce volet.