Kwilu: un don du Gouvernement Roumain pour appuyer la lutte contre Covid19 dans le Diocèse d’Idiofa

Kinshasa, le 28 octobre 2020 (caritasdev.cd) : Un lot de matériels de prévention contre la Covid19, don du Gouvernement de la Roumanie, a été remis symboliquement mardi à Mgr José Moko, Evêque du Diocèse d’Idiofa. La cérémonie s’est déroulée au Centre d’accueil Caritas Congo Asbl à Kinshasa-Gombe, en présence de son 1er Secrétaire Exécutif adjoint. « Ici, le donateur, c’est le gouvernement roumain, à travers son Organisme RoAid, représenté par IFC Paragon Financial, présidé par Mr Lunut Costea », a précisé Me Patrick Ntam. Cette aide est composée des cartons de savon liquide, de gels hydroalcooliques, des masques ainsi que d’une quantité importante des banderoles et de flyers de sensibilisation en français et Kikongo.

On y lit notamment la recommandation invitant à se protéger contre le Coronavirus 2019 et protéger les autres « en faisant de ces sept précautions simples vos nouvelles habitudes » : Nettoyez vos se régulièrement ; Toussez ou éternuez dans votre coude plié – pas dans vos mains ; Portez un masque jetable pour limiter la propagation du virus ; Evitez de toucher les yeux, votre nez et votre bouche ; Evitez tout contact étroit avec une personne malade ; Limitez les rassemblements sociaux et le temps passé dans des endroits bondés ; Nettoyez et désinfectez les objets et surfaces fréquemment touchés .

Cette aide du Gouvernement roumain a aussi ciblé les Villes de Kolwezi et Isiro. « Mais, pour l’instant, nous avons commencé avec le diocèse d’idiofa », a indiqué l'Avocat-conseil de RoAid et IFC Paragon, Maitre Ntam.

Ce geste de cœur n’a pas laissé indifférent Mgr José Moko. Ce dernier a remercié le gouvernement de la Roumanie, pour ce geste de cœur en faveur de la population de son diocèse. Comme Dieu a touché le cœur de ces hommes et femmes à partir de la Roumanie, et qui ont pensé à leurs frères et soeurs de son Diocèse, il a accordé sa bénédiction apostolique à cette aide, pour faire face aux besoins toujours grandissants causés par la covid19. Mgr Moko a en outre béni le Seigneur parce que son diocèse venait de bénéficier récemment d’une autre aide, venant du Ministère allemand des Affaires Etrangères, via Caritas Allemagne et Caritas Congo Asbl. Il espère que ce geste de solidarité servira d’exemple aux Congolais pour être plus attentifs aux besoins des personnes les plus démunies.

Pour sa part, la Coordinatrice de la Caritas-Développement Idiofa, la Révérende Sœur Elisabeth Gitoga, a abordé dans le même sens. Elle a dit sincèrement merci pour ce partenariat qui commence pour le bien de la population. Elle a promis d’utiliser ces matériels en respectant la volonté du donateur, au profit des personnes ciblées. La religieuse a émis le vœu de voir ce partenariat se poursuivre afin de répondre à d’autres besoins qui sont multiples, « parce que la pandémie à la Covid19 ne s’arrête pas seulement à des pratiques d’hygiène ; mais, à beaucoup d’autres besoins alimentaires et autres ».

Guy-Marin Kamandji