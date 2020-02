Kwilu & Kwango: Caritas-Développement Kikwit apporte sa contribution pour le bien-être de la population

Kikwit, le 14 février 2020 (caritasdev.cd) : Caritas-Développement Kikwit est l’organe technique chargé de la Pastorale Sociale du Diocèse de Kikwit. D’une superficie de 73.000 km2, ce diocèse est dirigé actuellement par Mgr Timothée Bodika. Il comprend les Territoires de Bulungu, Gungu, et Masi-Manimba et la ville de Kikwit (dans la province de Kwilu), ainsi que Kahemba et Feshi (Province du Kwango), Kikwit, dans la province de Kwilu. La Caritas-Développement Kikwit s’investit à augmenter la contribution de l’Eglise catholique aux efforts de promotion intégrale de la personne et de la communauté humaine, et cela sans exclusive, dans cette partie du pays.

« Bien que nous ne soyons pas dans une zone en guerre, la situation humanitaire reste difficile dans le Diocèse de Kikwit: problèmes d’eau potable, d’électricité, de pauvreté ; beaucoup d’enfants abandonnés et qui ne vont pas à l’école ». Ce tableau inquiétant est dressé par le Coordonnateur de la Caritas-Développement Kikwit, Monsieur l’Abbé Nicaise MIBATU LEMBA, ….

Au-delà de ses activités traditionnelles, Caritas-Développement Kikwit est actuellement engagée dans l’amélioration de l’approvisionnement en eau dans des zones défavorisées urbaines et rurales du diocèse de Kikwit par ses Départements Développement et Infrastructures ; l’appui à l’encadrement et insertion sociale des enfants et jeunes de la rue par le Département Plaidoyer pour la justice sociale ainsi que l’appui au Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) Kikwit et ses formations médicales, par son Département Santé et environnement.

A titre illustratif, Caritas-Développement Kikwit exécute un projet de forage et assainissement d’eau au bénéfice des communautés villageoises, pour une eau potable et de qualité. Il est financé par Misereor et Caritas Linz.

Le projet d’appui à l’insertion sociale des enfants et jeunes de la rue et renforcement de la Caritas Kikwit vise pour sa part l’amélioration du niveau socio-économique des plus vulnérables dans le Diocèse de Kikwit, la réinsertion familiale et scolaire, l’apprentissage d’un métier.

Besoin de se faire renforcer les capacités par Caritas Congo Asbl

« Le diocèse étant très vaste, et compte tenu de la diversité des situations, nous éprouvons les difficultés d’atteindre tous les coins du diocèse par manque des moyens de déplacement. En outre, la coordination n’a pas un bâtiment administratif convenable », a relevé l’Abbé Mibatu.

« Que la Caritas Congo Asbl continue à nous accompagner dans cette phase de mise en œuvre et d’intégration de la nouvelle Caritas-Développement. Qu’elle nous aide aussi à trouver des partenaires susceptibles de nous aider à répondre aux problèmes de nos populations », a conclu le prêtre.

En effet, la Caritas-Développement Kikwit a été nouvellement créée, après avoir évolué longtemps de manière non intégrée. Elle est composée d’une coordination : un Coordonnateur, un Secrétaire, un Comptable et un Auditeur Interne. Elle intègre 5 Départements : Santé et Environnement (ou BDOM), Plaidoyer pour la justice sociale (ou CDJP), Infrastructures (ou PHEPT), Développement socio-économique (ou BDD) et Urgences (BDC).

Guy-Marin Kamandji