Kwilu : appuyée en test rapide par la Caritas Congo, la ZS d’Idiofa a notifié un cas de Covid19 confirmé par l’INRB

Idiofa, le 28 décembre 2020 (caritasdev.cd) : Le Kwilu a enregistré deux nouveaux cas confirmés de la Covid19, indique le bulletin du Comité Multisectoriel de Riposte contre la Covid19 pour la journée du du samedi 26 décembre 2020. Le Kwilu, l’une des 22 Provinces de la RD Congo touchées par cette pandémie, totalise ainsi 8 cas confirmés. L’un de deux derniers cas a été notifié grâce à l’appui que la Caritas Congo Asbl apporte à toutes les cinq Zones de Santé (ZS) d’Idiofa, dans le cadre d’un projet multisectoriel de lutte contre la Covid19. Il est financé par le Ministère allemand des Affaires Etrangères (AA), à travers la Caritas Allemagne (DCV). « Le malade, un sujet expatrié, a eu plusieurs cas contacts qui sont en train d’être suivis par les infirmiers et les Relais Communautaires. Parmi ces cas contacts, il y a aussi le personnel soignant », a indiqué lundi Dr Amédée Yambi, Coordonnateur dudit projet à la Caritas Congo Asbl.

En fait, les 5 Zones de Santé du territoire d’Idiofa ont reçu une quantité de test rapide de la Caritas Congo Asbl et son Bureau diocésain de Caritas-Développement Idiofa depuis la fin du mois de novembre dernier. « Le projet a approvisionné les 5 Zones de Santé du territoire d’Idiofa en tests rapide IgG/ IgM. Tous les échantillons positifs sont envoyés à lNRB pour confirmation avec PCR », a précisé Dr Yambi à caritasdev.cd. C’est le cas de ce sujet expatrié dont l’échantillon a été confirmé samedi dernier par l’Institut National de Recherches Biologiques (INRB) à Kinshasa. Le second cas provenait de la Zone de Santé de Bandundu.

RDC : 16.839 cas confirmés de Covid19, dont 14.484 personnes guéries et 579 décès

Saisissant cette occasion, Dr Guelord Lusanga, Point Focal de Caritas Congo Asbl pour ledit projet, a invité la population du Territoire d’Idiofa en particulier, et celle de la province du Kwilu en général, à respecter les gestes-barrière pour éviter la propagation de la Covid19. Il s’agit notamment du port correct du masque, du lavage régulier des mains au savon ou à la solution hydroalcoolique, de la distanciation sociale… « Que la population reste vigilante et respectueuse des mesures-barrière ; car la Covid19 est une triste réalité et circule parmi nous à cause de notre négligence », a conclu le médecin.

Il s’avère que l’appui en test Covid19 est vraiment nécessaire dans la prévention et la prise en charge des cas de cette pandémie.

Il sied d’indiquer que la RDC a enregistré 76 nouveaux cas confirmés de Covid19 sur 434 échantillons testés pour la journée du 26 décembre 2020 : 66 à Kinshasa, 4 dans le Haut-Katanga, 4 au Sud-Kivu et 2 au Kwilu). Le rapport a relevé aussi 6 nouveaux décès (4 à Kinshasa et 2 au Nord-Kivu) et 502 nouvelles personnes guéries (445 à Kinshasa, 38 au Kongo-Central, 7 au Sud-Kivu, 6 à la Tshopo, 5 au Nord-Kivu et 1 en Ituri).

Depuis le début de l’épidémie en RDC, le cumul des cas est de 16.839, dont 16.838 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 14.484 personnes guéries et 579 décès (578 cas confirmés et 1 cas probable).

Pour rappel, d’une durée de six mois, et avec une enveloppe de 583.000 $ américains, le projet multisectoriel de Caritas contre la Covid19 dans les 5 ZS d’Idiofa est financé par le Ministère allemand des Affaires Étrangères, en sigle AA, via la Caritas Allemagne, grâce au plaidoyer de Caritas Congo Asbl. Il vise à renforcer la communication et l'engagement communautaire, ainsi que la surveillance épidémiologique, pour réduire les risques de transmission de la COVID-19 dans 5 Zones de Santé du Territoire d’Idiofa, en Province de Kwilu : Idiofa, Ipamu, Kimputu, Koshibanda et Mokala. Il est exécuté par la Caritas-Développement Idiofa, sous l’accompagnement technique et financier de la Caritas Congo Asbl.

Guy-Marin Kamandji

