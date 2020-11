Kwango : Caritas a démarré les activités du projet de prévention de la malnutrition chronique dans les Zones de Santé de Kahemba, Kajiji, Kenge et Tembo

Kenge, le 02 novembre 2020 (caritasdev.cd) : une délégation de Caritas Congo Asbl vient de démarrer officiellement les activités du « projet de prévention de la malnutrition chronique dans les zones de santé de Kahemba , Kajiji, Kenge et Tembo, province du Kwango ». C’était au cours d’une mission effectuée récemment dans cette partie de la RD Congo. Ce projet est financé par le gouvernement congolais (Projet de Développement du Système de Santé/PDSS) au travers de UNICEF. Les bénéficiaires directs de ce projet sont les enfants de 0 à 23 mois, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les adolescentes de 10 à 19 ans.

Les parties prenantes à ce projet sont les Relais communautaires (RECO), les cellules d’animation communautaire (CAC), les comités du développement des aires de santé (CODEV) y compris les infirmiers de différentes structures sanitaires.

Obtenir l’adhésion des Autorités locales à la Nutrition à Assise Communautaire

« Pour le moment, les bases ont été posées pour le bon déroulement des activités ; car, nous avons fait le plaidoyer auprès de différentes Autorités Politico-Administratives, Religieuses et Traditionnelles locales ainsi qu’auprès des Autorités Sanitaires et Educationnelles en vue d’obtenir leur adhésion à la stratégie Nutrition à Assise Communautaire (NAC) », a indiqué lundi 02 novembre 2020 Mr J. Hubert DIAMFU MUNGALA, Chargé de Suivi & Evaluation du Programme Nutrition à la Caritas Congo Asbl, interviewé par caritasdev.cd.

Au cours de sa mission, la Délégation de Caritas Congo Asbl a renforcé les capacités des Relais Communautaires, des infirmiers et des membres des équipes-cadres de 4 zones de Santé de Kahemba, Kajiji, Kenge et Tembo.

« En outre, nous avons fait l’auto-évaluation de la dynamique communautaire, la cartographie des organes à base communautaire (OBC) et l’identification des aliments locaux disponibles pour alimentation de complément des enfants de 6 – 23 mois », a indiqué Mr Diamfumu.

En fait, après l’évaluation de la dynamique communautaire, ce dernier a constaté que les organes de participation communautaire ont été certes mis en place selon les normes du Ministère de la Santé Publique en la matière. « Cependant, rien d’autre n’est fait. Il nous a fallu donc recommencer la dynamique à la case du départ », a-t-il relevé.

La mission de Caritas Congo Asbl a ainsi recommandé aux Points Focaux d’accompagner les RECO dans l’organisation du dénombrement de la population. Une fois finie, les RECO et CAC commenceront avec leur appui et celui des ECZ le diagnostic communautaire de la malnutrition.

Un rapport CPS (Prévention) est attendu à la fin du mois d'octobre 2020 au niveau des Structures sanitaires. D’autres rapports sont attendus à la fin de ce mois de novembre. Il s’agit notamment NAC communautaire issu des VAD des RECO; CPS dans les centres de santé; Rapport sur le dénombrement; Rapport sur le diagnostic communautaire de la malnutrition; le sitrep du 15 de chaque mois pour suivre l'évolution de ce qui est fait par les points focaux et les organes de particom ; et les photos de toutes les activités réalisées.

L’état de routes laisse à désirer

Mr Diamfu a relevé pars ailleurs que les difficultés majeures rencontrées au cours de cette mission sont liées au mauvais état des routes allant de Gungu jusqu’à Kahemba ; un tronçon pénible à franchir à cause des multiples bandes de sables et flaques d’eau provoquant des embourbements. En plus, le bac reliant Kahemba et Kajiji n’étant plus opérationnel, les véhicules empruntent la route Mwendjila – Bwana Mutombo – Shambungu pour atteindre Kulindji. Et sur ce tronçon, le pont sur la rièvière Kwenge est aussi délabré. Les bois sont presque pourris avec risque d’accident, si aucune précaution n’est prise.

En définitive, il sied de signaler que Kahemba est une Zone de Santé où sévissent les cas de malnutrition chronique, malnutrition aiguë sévère, mais aussi et surtout les cas de Konzo. « Nous n’allons pas baisser les bras à cause de ces difficultés, car nous avons la responsabilité d’aider les plus vulnérables des 4 Zones de Santé de Kahemba, Kajiji, Kenge et Tembo. Plus c’est difficile, plus il faut aimer pour le bonheur des plus vulnérables ; c’est ça l’option préférentielle pour les Pauvres, l’un des Principes du Réseau Caritas dans le monde », a conclu Mr Hubert Diamfu.

La délégation de la Caritas Congo Asbl pour le démarrage de ce projet dans le Kwango a été composée de Mr. Nono Bumba N’Losi, Nutritionniste Chargé de Suivi et Evaluation, pour les Zones de Santé de Tembo et Kenge. Les Zones de Santé de Kahemba et Kajiji ont été couvertes par Mr Hubert Diamfu, Mme Gisèle Ankiba, et Mr Jean Nlandu, respectivement Nutritionniste Chargé de Suivi et Evaluation, Nutritionniste Assistante Chargée de Suivi et Chauffeur à la Caritas Congo Asbl.

Pour rappel, le Projet de Développement du Système de Santé (PDSS) est un projet du Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) pour la santé publique créé en 2015. Il dépend directement du [Département d'étude et Planification] du Ministère de la Santé Publique. L'objectif plus général, à la réalisation duquel ce projet compte contribuer, consiste à accroître l'efficience et l'efficacité du système de santé afin d'améliorer les résultats en matière de développement humain.

Guy-Marin Kamandji