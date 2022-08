Kinshasa : le Staff de Caritas Congo Asbl renforcé en matière de vaccination contre la Covid-19

Kinshasa, le 16 août 2022 (caritasdev.cd) : Un atelier de renforcement des capacités a été organisé mercredi 10 août 2022 à l’intention du Staff de la Caritas Congo Asbl directement impliqué dans le projet de communication et de vaccination contre la Covid-19 dans la ville-Province de Kinshasa. En effet, Caritas Congo Asbl, organe technique de la CENCO (Conférence Épiscopale Nationale du Congo), a été sélectionnée grâce à ses atouts convaincants, comme bénéficiaire d’un financement de la Banque Mondiale, au travers de l’UG-PDSS (Unité de Gestion-Projet de Développement du Système de Santé), pour accompagner le PEV (Programme Elargi de Vaccination) dans sa mission d’accélération de la vaccination contre la COVID-19, via un projet de communication d’impact.

Dans le but de garantir l’efficacité de ses interventions sur le terrain et l’atteinte des résultats escomptés, Caritas Congo Asbl a fait appel à un prestataire accrédité pour assurer en faveur de son staff impliqué dans l’implémentation dudit projet, une session extraordinaire de renforcement des capacités sur la thématique de vaccination contre la COVID-19. C’est dans cette optique que la Coordination Technique Nationale d’appui à la vaccination contre la Covid-19 a animé mercredi dernier cette session dans la salle Jean-Paul II du centre d’accueil Caritas à Kinshasa/Gombe. La facilitation était assurée par un panel de six experts de la coordination nationale de la vaccination contre la covid-19.

Modules dispensés

Sous le pilotage de son Coordonnateur, Dr Ngatshi, plusieurs modules ont été dispensés au Staff de Caritas Congo Asbl engagé dans ce projet. Il s’agit notamment de Généralités sur les Vaccins contre la Covid-19 & stratégies de prestation ; leçons apprises de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la province de Kinshasa ; Comment conduire une supervision ; comment organiser la logistique pour la vaccination ; Gestion des déchets de flacons de vaccins anti-COVID-19 et de fournitures accessoires usagés, selon le Mode Opératoire Normalisé (MON) ; Administration du vaccin et surveillance des MAPI ; Communication en appui à la Campagne contre la COVID-19 en RDC.

Vacciner 1.500.000 personnes à Kinshasa

A ce propos, il faut retenir que le contrat, basé sur la performance, qui lie Caritas Congo Asbl à l’UG-PDSS, appuyé par la Banque Mondiale, l’oblige à atteindre 1,5 million des personnes complètement vaccinées contre la Covid-19 à Kinshasa durant six mois. Caritas Congo Asbl (qui travaille avec son Bureau Diocésain des Œuvres Médicales /BDOM Kinshasa) devra assurer cette vaccination sur 51 de ses Etablissements de soins, sites de vaccination contre la Covid19 d’excellence avec service en permanence en routine comme en campagne. Elle devra faciliter la vaccination de tous les prestataires de la santé de ses Etablissements de soins et réaliser une sensibilisation couplée à la vaccination dans les 132 paroisses catholiques de l’Archidiocèse de Kinshasa. Caritas/BDOM recourra également à la vaccination mobile avec des équipes qui se déplaceront chaque dimanche vers chacune des paroisses pour la vaccination.

2,2 millions des personnes complétement vaccinées en RDC

Pour rappel, cinq provinces de la RDC (Nord-Kivu, Kinshasa, Lualaba, Haut Katanga et Sud Kivu) notifient encore plus des cas de Covid-19. Il s’observe par ailleurs une augmentation des cas dans les provinces de Lualaba et Haut-Katanga. Il s’avère malheureusement que les cinq provinces susmentionnées sont celles qui ont les faibles taux de couverture vaccinale ; à Kinshasa par exemple, elle est de 4,6 % (selon les dernières statistiques).

En effet, environ une année depuis le début de la vaccination contre la Covid-19 au pays, 2.255.255 personnes ont été complétement vaccinés en RDC, avec une couverture vaccinale de 4,2% (Source : PEV). 3.439.786 personnes ont été vaccinées avec la 1ère dose dans l’ensemble du pays, données cumulées (partielles) à ce jour, soit une couverture vaccinale de 6,4%, grâce à 1.030 sites de vaccination fonctionnels en RDC. D’où l’importance de la mission de communication et vaccination contre la Covid-19 confiée à la Caritas Congo Asbl, qui est appelée à appuyer les efforts que déploient le PEV et ses autres partenaires.

Guy-Marin Kamandji