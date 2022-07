Kasaï : ciblage et enregistrement biométrique des ménages vulnérables dans la Zone de Santé de Ndjoko Punda par la Caritas Luebo et le PAM

Luebo, le 04 juillet 2022 (caritasdev.cd): Le contexte général de la province du Kasaï reste toujours précaire avec des besoins humanitaires immenses depuis décembre 2016. Le Secteur de Ndjoko Punda est guetté par une crise post-conflit due à la guerre « de Kamuina Nsapu » et aux catastrophes naturelles, ayant causé l’insécurité alimentaire de la majorité des ménages et une augmentation du taux de vulnérabilité, conséquence de la malnutrition. Devant ce sombre tableau, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et son partenaire Caritas-Développement Luebo ont procédé à un ciblage dans certaines Aires de Santé de la Zone de Santé de Ndjoko Punda, située à environ 200 Kms de Tshikapa, le chef-lieu de cette province.

La Caritas-Développement Luebo y a procédé ensuite à l’enregistrement biométrique des ménages éligibles dans la plateforme du PAM, appelée SCOPE, avant la distribution du Cash prévue pour l’année en cours. Cet enregistrement des ménages déjà ciblés de 9 Aires de santé de la Zone de Santé de NDJOKO PUNDA s’est déroulé du 02 au 15 Juin 2022. Cette opération menée dans 9 Aires de santé a permis l’enregistrement de 50.721 personnes bénéficiaires. La délégation de la Caritas-Développement Luebo a été conduite par Dr Pierre Kamba Muamba.

Cette activité cadre avec le projet intitulé « le ciblage et l’enregistrement des bénéficiaires dans l’espace grand Kasaï ». Il est financé par le PAM. Il sied de signaler que, pour ce projet, sont appelés bénéficiaires les personnes les plus vulnérables, notamment les veuves, veufs, personnes avec handicap physique, orphelines, orphelins, femmes enceintes et allaitantes ainsi que les personnes de troisième âge.

L’enregistrement des bénéficiaires était accompagné de la remise des jetons aux ménages éligibles, après une sensibilisation conséquente dans les Aires de santé retenues.

Par ailleurs, il revient de saluer l’engagement de tous les prestataires dans l’atteinte des objectifs, la collaboration étroite des partenaires sur terrain, l’encadrement technique du staff Caritas par le Partenaire PAM et la participation communautaire au processus d’enregistrement des ménages dans la plateforme SCOPE.

En somme, les activités se sont bien déroulées sur terrain avec comme stratégie utilisée par la Caritas Développement Luebo « l’implication de tous ». 98.5% des ménages ont été enregistrés avec satisfaction. « Nous avons noté la participation des membres de la communauté, y compris celle des Autorités Politico-Administratives locales. Cela exprime une franche collaboration entre les partenaires (PAM, CARITAS) et les bénéficiaires. Quelles que soient les difficultés rencontrées, le taux de réalisation est plus satisfaisant », a déclaré le Chef de mission de la Caritas-Développement Luebo, Dr Pierre Kamba Muamba.

Ir Fabrice MFUAMBA

Cell. Communication Caritas-Dév. Luebo