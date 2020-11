Kasaï Central : un projet d’aide d’urgence multisectorielle de Caritas avec l’Allemagne en cours au profit de 3.350 ménages dans les Territoires de Luiza et Kazumba

Luiza, le 20 novembre 2020 (caritasdev.cd) : Le Réseau Caritas est en train d’exécuter actuellement le projet intitulé « Aide d'urgence multisectorielle pour Déplacés Internes, Retournés forcés de l'Angola et population hôte, Province Kasaï Central, RDC ». D’une durée de 21 mois, soit de juin 2020 à février 2022, ce projet est exécuté dans trois Zones de Santé de Luiza, Tshibala et Yangala. Il cible 3.350 ménages bénéficiaires, dont 1.800 dans son volet sécurité alimentaire et 1.550 autres qui recevront des Articles Ménagers Essentiels (AME).

La sélection du premier groupe s’est basée sur des critères de vulnérabilité par dépistage de la malnutrition des enfants de 0 à 59 mois dans les ménages. Celle du second groupe tiendra compte des critères de vulnérabilité à deux volets : dimension communautaire (les villages les plus touchés par différents chocs humanitaires / incendies, etc…) et familiale. Cette opération s’appuie sur le logiciel KOBO Collect et est validée au finish par les Chefs des Groupements et des Villages concernés.

Ce projet comprend les composantes suivantes : appui à la sécurité alimentaire ; amélioration de l'approvisionnement en eau potable ; réhabilitation et équipements légers des Centres de Santé ; distribution des articles ménagers essentiels (AME) ; sensibilisation contre la propagation de la Covid19. Ces activités sont complétées par deux autres volets dudit projet, pilotés particulièrement par la Caritas International Belgique : la nutrition (prévention et lutte contre la malnutrition chronique) et un cadre de redevabilité (par un Mécanisme d’Ecoute et Gestion des Plaintes et la retro-information).

En effet, face à la crise humanitaire qui a sévi dans les provinces du Grand Kasaï depuis le mois d’août 2016 jusqu’en 2018, la Caritas Congo Asbl a mené un plaidoyer auprès de la Caritas Allemagne (DCV). Cette dernière a obtenu un financement ad hoc auprès du Ministère Allemand des Affaires Étrangères (AA), pour une enveloppe de 2.711.828,00 €. Le projet susmentionné est mis en œuvre par la Caritas-Développement Luiza, sous l’accompagnement technique et financier de la Caritas Congo Asbl.

Des champs de 100 mètres sur 30 pour chaque ménage, sous l’encadrement des moniteurs agricoles

Sur le terrain, le volet Sécurité alimentaire est déjà en cours pour cette Saison culturale A. Le Réseau Caritas apporte une approche communautaire basée sur de nouvelles techniques agricoles afin de promouvoir la sécurité alimentaire. En effet, depuis septembre 2020, Caritas Congo Asbl a appuyé les 1.800 ménages vulnérables ciblés en matériels aratoires et semences améliorées.

Ces bénéficiaires, regroupés en associations villageoises, sont encadrés et suivis par des Moniteurs agricoles dans de grands champs, obtenus auprès des Chefs coutumiers, grâce au plaidoyer de la Caritas. En outre, des vivres composés de la farine de maïs (15 kg), du haricot (10 kg), de l’huile végétale (3 litres) et du sel (1 kg) avaient déjà été remis aux ménages bénéficiaires en septembre dernier en guise de protection des semences.

Il sied de signaler que 1.550 autres ménages seront sélectionnés dans la Zone de Santé de Yangala et recevront d’ici la fin du mois de janvier 2021 des Articles Ménagers Essentiels (AME). Cette activité de ciblage se réalisera en même temps que la mise en place des comités de Mécanisme d'Ecoute et Gestion des Plaintes (MEGP).

Par ailleurs, les volets « amélioration de l'approvisionnement en eau potable et réhabilitation et équipements des Centres de Santé » interviendront vers la fin du 1er trimestre 2021.

En ce début du mois de novembre 2020, des femmes, appuyés par leurs maris et enfants, se relayent volontiers dans des lotissements familiaux de 100 mètres de long et 30 de large, leurs réservés par la Caritas dans de grands champs. C’est le cas du champ de 1.400 mètres de long sur 150, de l’Association du village de Tshisenge, à 107 kms du centre de Luiza dans le Groupement de Kashama Nkoy, Secteur Mboyi où 98 ménages ont planté le niébé H36. Du niébé pousse de manière satisfaisante, à la grande joie des ménages, enthousiasmés pas la perspective que leurs productions agricoles leur permettront d’ici peu à manger à leur faim et vendre le surplus pour résoudre certains besoins familiaux.

Trois moniteurs, dotés des motos, passent d’un site à un autre pour encadrer ces « guerriers contre la famine », ayant bénéficié au préalable de techniques culturales adéquates. Cet appui technique et matériel reçu de la Caritas permet en outre à chaque famille d’améliorer sa production dans leurs propres et anciens champs individuels. Ainsi, à titre illustratif, dans le village de Kanyikuna voisin, 33 ménages de l’Association Sankayi sont mobilisés dans un champ de 3 hectares de maïs, installé en savane. A Nguema (50 kms au nord de la Cité de Luiza), maïs, niébé croissent très bien, en attendant l’ajout des boutures de manioc (aliment de base dans la région) et d’autres cultures maraichères, conformément au calendrier agricole.

Guy-Marin Kamandji