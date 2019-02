Kabare : la population sensibilisée contre les exploitations sexuelles par le personnel ONU

ALAIN LIKOTA

Bukavu, le 7 février 2019 – Au Sud-Kivu, un millier de personnes ont pris part ce vendredi 7 février 2019 à une séance de sensibilisation sur la lutte contre les exploitations sexuelles par le personnel de l'ONU.

Organisée par l'équipe de Conduite et Discipline (CDT) de la MONUSCO, en partenariat avec le Réseau Communautaire de Lutte contre les exploitations sexuelles axe Mudaka-Katana, l'activité a eu lieu à Mudaka, groupement du territoire de Kabare.

Outre une communication sur les exploitations sexuelles qui pourraient être commises par le personnel de l'ONU, la séance s’est vue greffée de quelques jeux captivants, dont un jeu de questions sur la répression des violences sexuelles en RD Congo.

CDT, l'équipe chargée de renforcer la bonne conduite et la discipline au sein de la MONUSCO, organise régulièrement des séances de sensibilisation à ce sujet pour son personnel. Des sessions spécifiquement axées sur la lutte contre les exploitations et abus sexuels sont organisées à l'endroit des fonctionnaires de l'ONU.

Pour arriver au même résultat avec plus d'efficacité, l'équipe CDT organise également des sensibilisations de masse à l'endroit des populations dans les zones où sont basées les installations de la Mission onusienne. C'est une façon pour la population locale de s'approprier cette lutte.

Ce qui est espéré, c'est la réduction des cas d'exploitation et d'abus sexuels qui pourraient être reliés aux Nations Unies dans le pays hôte.

En même temps qu'elle poursuit la mise en œuvre de son mandat de Stabilisation en République Démocratique du Congo, la MONUSCO tient au professionnalisme, à l’intégrité et au respect de la diversité dont doivent faire montre les casques bleus civils et en uniforme. C'est ce souci qui a motivé l'activité débutée ce jour et qui sera organisée également à Bukavu et Walungu dans les deux prochaines semaines.

Après 2017, c'est la deuxième fois que ce type d'activité bénéficie de l'appui financier du Département de l'Information Publique de l'ONU.