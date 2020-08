Journée mondiale de l’aide humanitaire 2020, Célébrer les travailleurs humanitaires en RDC

Goma, 19 août 2020 – La Journée mondiale de l’aide humanitaire célébrée chaque 19 août rend hommage cette année à celles et ceux qui font face au danger et à l'adversité pour aider les autres. La République Démocratique du Congo (RDC) fait partie des cinq pays les plus touchés par des attaques contre les travailleurs humanitaires. Cette année, selon le rapport sur la sécurité des travailleurs humanitaires, ils ont été la cible de 27 attaques en RDC, dont 15 envers les acteurs de la réponse à la 10ème épidémie de maladie à virus Ebola dans l’Est de la RDC.

Cette journée est aussi l’occasion de faire le point sur la situation humanitaire en RDC. Depuis 25 ans, le pays traverse des crises humanitaires complexes : épidémies, importants déplacements de populations, insécurité alimentaire, malnutrition, catastrophes naturelles et violences armées. Dernièrement, la pandémie COVID-19 est venue exacerber une situation déjà tendue.

« Il est important de remettre la RDC au centre des priorités des pays donateurs. La RDC est la deuxième crise humanitaire en matière d’insécurité alimentaire - après le Yémen – et aussi la deuxième crise humanitaire en matière de déplacements internes - après la Syrie. Le pays enregistre par ailleurs un nombre considérable d’incidents de protection et notamment de violences basées sur le genre. La RDC n’abrite pas une seule crise, mais une multiplicité de crises. Celles-ci viennent exacerber la vulnérabilité des populations qui parviennent difficilement à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires tels que l’accès à une nourriture suffisante, à l’eau, aux soins de santé… La communauté humanitaire a pour objectif d’apporter une assistance urgente à 9,2 millions de personnes pour leur permettre de couvrir leurs besoins vitaux les plus basiques » - rapporte Diego Zorrilla, Coordonnateur Humanitaire a.i en RDC.

Les besoins humanitaires en RDC ne cessent d’augmenter. Or, le plan de réponse humanitaire 2020 n’est financé qu’à hauteur de 21,4 pour cent. Aujourd’hui, 1,6 milliard de dollars USD sont nécessaires pour continuer à soutenir les populations les plus vulnérables.

Pour célébrer le travail effectué en RDC et dans le monde entier, OCHA a lancé une campagne autour de ces héros du quotidien (#RealLifeHeroes), soit les acteurs humanitaires qui dédient leur vie à aider les populations dans le besoin, et ce, parfois dans des circonstances de travail extrêmes. Nous commémorons également la mémoire de ces héros du quotidien qui ont été blessés ou même qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.