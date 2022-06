Ituri : près de 200 panneaux solaires pour lutter contre l’insécurité à Bunia

JEAN-TOBIE OKALA

La MONUSCO a officiellement remis mercredi 15 juin 2022 aux autorités locales de la ville de Bunia, en Ituri, 198 lampadaires solaires installés le long de trois axes jugés stratégiques pour cette ville de près de 2 millions d’habitants où l’éclairage public fait défaut.

Ainsi, les artères rond-point Kapa - aéroport de Bunia, rond-point Sonas - camp Ndoromo et rond-point TMB - prison centrale, réputées pour leur insécurité en raison de l'obscurité qui y favorisait le gangstérisme, sont désormais éclairées. Des groupes de bandits y opéraient librement, couverts par l’obscurité des lieux, entretenant ainsi la peur au sein de la population.

« La lumière chasse l’insécurité. C’est un projet que tout le monde doit saluer. Parce que ces tronçons étaient dans le noir, on se rendait difficilement à l’aéroport la nuit, par crainte d’être kidnappés par des bandits. Et aujourd’hui, comme ces tronçons sont éclairés, le maire de la ville de Bunia que je suis ne peut que se réjouir et dire merci, surtout à ceux qui ont contribué à la réalisation matérielle de ce projet », a affirmé le maire policier de la ville de Bunia, le colonel John Cabwine, en réceptionnant ce projet.

L’officier supérieur s’est surtout réjoui que cet éclairage public permette à la police d’améliorer ses patrouilles nocturnes pour mieux lutter contre l’insécurité. Outre la montée de la criminalité urbaine, le manque d’éclairage public à Bunia avait aussi pour conséquence l’absence de « vie nocturne » et d’activités économiques au-delà de 17h.

600 personnes vulnérables mises à contribution

D’un coût d’environ 285 000 dollars américains, ce projet a été réalisé dans le cadre des projets de réduction des violences communautaires (CVR) que met en place la section de Démobilisation et Désarmement (DDR-RR) de la MONUSCO.

Plus de 600 personnes vulnérables, dont 124 femmes, ont été mises à contribution pour sa réalisation. D’abord, environ 300 personnes, dont 84 femmes vulnérables, et des ex-combattants ont été employées comme main-d’œuvre locale. Ces quelques emplois créés ont permis de soulager ces populations à risque susceptibles d’être recrutées par des groupes armés.

Ensuite, 300 autres personnes, parmi lesquelles 140 jeunes à risque, 40 femmes vulnérables et 20 membres de différentes communautés habitant la ville de Bunia, ont été formées aux techniques d’installation, de réparation et de maintenance du système solaire domestique.

La section DDR-RR a déjà réalisé ce même genre de projet ailleurs en Ituri, notamment dans les localités de Jina, Iga-Barrière, Bule, Djugu-centre et Fataki, dans le territoire de Djugu, ainsi qu’à Komanda, dans le territoire d’Irumu. Ces précédents projets sont évalués à 521 000 dollars américains entièrement financés par la MONUSCO.

Grâce aux milliers d’emplois ainsi générés, les bénéficiaires recrutés parmi les personnes vulnérables, les jeunes à risque et d’anciens combattants peuvent prendre un nouveau départ en montant, par exemple, leurs propres petites affaires, et contribuer à lutter ainsi contre la pauvreté et l’insécurité.