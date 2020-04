Ituri : La MONUSCO condamne les crimes odieux dans le territoire de Djugu et continue à apporter son appui aux FARDC

INTERVIEW RADIO OKAPI

Le Territoire de Djugu traverse une situation très difficile. Les assaillants pillent les biens des populations civiles, tuent des innocents, incendient les maisons d'habitation et boutiques, s’attaquent aux forces de défense et de sécurité, y compris aux casques bleus de la MONUSCO. La MONUSCO condamne ces crimes odieux et la Cheffe de Bureau de la Mission en Ituri, Cecilia PIAZZA, « exprime sa profonde compassion aux victimes et aux familles éprouvées ».

RADIO OKAPI : A la lumière de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en territoire de Djugu, quelle est la lecture de la MONUSCO ?

Cecilia PIAZZA : Le territoire de Djugu continue à traverser une situation très difficile. Les assaillants pillent les biens des populations civiles, tuent des innocents, incendient les maisons d'habitation et boutiques, s’attaquent aux forces de défense et de sécurité, y compris aux casques bleus de la MONUSCO. Nous condamnons ces crimes odieux qui se commettent à Djugu et j’exprime notre profonde compassion aux victimes et aux familles éprouvées. Ces exactions graves viennent saper les efforts consentis par le gouvernement et la MONUSCO pour l’arrêt des violences et le retour à une stabilisation du territoire.

**RADIO OKAPI: ****Que font concrètement les casques bleus pour la protection des civils dans ce territoire où malgré la présence de la MONUSCO, des civils continuent à être égorgés et des villages entiers à se vider de leurs habitants ? **

Cecilia PIAZZA: La MONUSCO continue à mener ses actions conformément à son mandat, et ce en dépit du contexte actuel marqué par la crise sanitaire. La MONUSCO vient en appui aux autorités congolaises. Elle est à Djugu depuis le début de la crise, les populations de Djugu le savent bien, nous avons œuvré sans relâche pour la protection des civils, notamment les déplacés internes, et avons entrepris de nombreuses démarches avec les leaders communautaires pour une issue à la violence.

RADIO OKAPI : Certaines opinions notamment la société civile estiment que la MONUSCO ne joue pas son rôle pour réduire les violences du groupe armé CODECO contre la population.

Cecilia PIAZZA: La MONUSCO en Ituri agit. C’est ce qu’elle fait en dépêchant une patrouille robuste à Djugu centre vendredi passé lorsqu’elle a reçu l’information d’une attaque imminente par les assaillants sur Djugu centre, c’est ce qu’elle a fait lorsqu’elle envoie une patrouille aérienne et de reconnaissance au-dessus de la RN 27. Elle partage les informations récoltées à ses partenaires, parfois les patrouilles aériennes sont conjointes avec la FARDC – c’était d’ailleurs le cas samedi passé. J’entends la demande de ceux qui demandent une action directe contre les assaillants ; la MONUSCO ne peut se substituer à l’Etat congolais, elle ne peut que l’appuyer dans la mesure de ses moyens et en conformité à son mandat.