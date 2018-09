Ituri devient la dernière poudrière du Congo

Des affrontements entre les jeunes Hema et Lendu dans la province de l’Ituri, au nord-est de la République Démocratique du Congo, ont éclaté en décembre 2017 et ont dégénérés en attaques au coup-pour-coup qui se sont rapidement propagées dans toute la province. Plus de 70 villages ont été détruits et environ 350 000 personnes ont cherché refuge en Ouganda voisin ou ont été déplacées à l’intérieur du pays. En juillet 2018, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré que ses équipes avaient reçu des informations faisant état de groupes armés commettant des massacres et rasant des villages entiers.

Cette flambée de violence est à l’image de l’instabilité croissante observée dans diverses régions de la RDC depuis que le président Joseph Kabila à de façon controversée prorogé son mandat présidentiel, au-delà du mandat constitutionnel qui a pris fin en décembre 2016. Elle a également rompu l’accord de paix créé par la Commission de pacification de l’Ituri en 2003, longtemps considéré comme un modèle de consolidation de la paix en RDC.

Le retour de la crise en Ituri est particulièrement alarmant car pendant la deuxième guerre du Congo (1998–2003), la province a été l’épicentre des combats les plus meurtriers du pays, tuant environ 50 000 civils et déplaçant plus de 500 000 civils.

Bien que les origines des derniers combats ne soient pas claires, les tendances sont similaires à celles observées précédemment. Ce qui signifie que les causes profondes n’ont jamais été traitées. Celles‑ci incluent l’instrumentalisation des identités ethniques par ceux qui arment les milices Hema et Lendu, l‘éviction forcée avec un ciblage délibéré des civils selon des critères ethniques par ces milices de zones riches en minéraux. Alors que la situation continue de se détériorer, la violence risque de se propager de nouveau dans les pays voisins et de les entraîner potentiellement dans les conflits complexes du Congo.