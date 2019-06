Ituri: Caritas Bunia associée à la campagne de solidarité lancée par le Gouverneur pour les déplacés

Bunia, le 24 juin 2019 (caritasdev.cd) : « un dollar américain en faveur des déplacés de Djugu, Mahagi et Irumu », telle est la dénomination de la campagne de fonds, vivres et non-vivres qu’a lancée samedi 22 juin 2019 le Gouverneur de la province de l’Ituri. La cérémonie a été présidée par le Gouverneur Jean Bamanisa au siège de la Caritas Bunia. C’était en présence de plusieurs acteurs politiques, membres de la Fédération des Entreprises du Congo, des notables, ainsi que des représentants de déplacés venus pour la circonstance. Caritas-Développement Bunia a été choisie pour la gestion de ces dons.

Le Gouverneur de l’Ituri a souligné que le moment était venu pour construire les bases d’une paix durable dans la province. Il a appelé ses administrés à mettre fin aux incompréhensions qui alimentent la criminalité dont sont victimes les filles et fils de l’Ituri. Il a à cet effet promis de poursuivre avec la série de dialogues à tous les niveaux (partenaires et membres de communautés) pour que Djugu et le Sud-Irumu recouvrent la véritable paix.

Jean Bamanisa a par ailleurs invité ses administrés à suivre l’exemple de solidarité des autres provinces. « Les Ituriens sont aussi de grands commerçants. Ils peuvent soutenir leurs frères et sœurs qui sont dans le besoin, dû à l’insécurité et qui sont dans des camps de déplacement. Cela nous touche et peut aussi nous arriver à tous », a affirmé le Gouverneur, cité par Radio Okapi.

Campagne lancée jusqu’au 31 août 2019

Pour sa part, Monsieur l’Abbé Alfred Buju, Directeur de la Caritas-Développement Bunia, a remercié le Gouverneur de la Province pour le choix porté sur la Caritas. Ce qui, selon lui, témoigne de la confiance et de la collaboration qui existe entre l’Etat et les églises.

Il a de ce fait encouragé l’initiative du Gouverneur, une stratégie de recherche des solutions locales aux problèmes au lieu de verser dans l’attentisme et le fatalisme. « Ce qui se passe en Ituri est très grave. Le Territoire de Djugu brûle. Le feu est en train d’embraser progressivement toute la Province. Et les conséquences de cette crise sont en train de toucher des individus, des familles, des institutions tant publiques que privées. Le moment est venu pour faire preuve de la charité », a plaidé le prêtre, renseigne un communiqué de Caritas Bunia. Car, l’assistance des partenaires humanitaires ne suffit toujours pas à répondre à tous les besoins des bénéficiaires, a-t-il relevé.

Cette cérémonie s’est soldée par la remise symbolique des premiers dons. Il sied de souligner que cette première phase, débutée samedi dernier va se clôturer le 31 août 2019.

Pour la bonne marche des activités de cette campagne, Caritas Bunia a mis en place un comité de gestion de la campagne. Il sera constitué de différentes parties prenantes et restera ouvert à leurs suggestions, conformément aux tâches de suivi et évaluation de toutes les activités. La population iturienne quant à elle sera informée à travers des points de presse hebdomadaires, conclut le Service de Communication de la Caritas Bunia.

Pour mémoire, la Province de l’Ituri continue à être secouée par des attaques armées ces dernières semaines. Des sources de la Société Civile locale parlent d’un bilan de près d’une centaine de morts.

Dans son message de paix adressé samedi 22 juin 2019, l’Evêque de Bunia déplore « le rebondissement des actes de barbarie dans les Territoires de Mahagi et de Djugu depuis le mois d’avril 2019 ». Et cela, après les violences meurtrières de 2017 et 2018. Mgr Dieudonné Uringi appelle les communautés Hema et Lendu à ne pas se laisser instrumentaliser ou manipuler par des mains invisibles.

Guy-Marin Kamandji