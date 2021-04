How To Guide Series: les bonnes pratiques de communication dans l’engagement communautaire

Introduction Qu’est-ce que l’engagement communautaire ?

C’est une approche, inclue dans la réponse humanitaire du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui place les populations touchées par les catastrophes naturelles, la violence et les conflits armés comme acteur clef pour la prise de décision, la mise en place d’une stratégie et l’orientation des activités de protection et d’assistance à leur communauté.

C’est aussi le processus d’utilisation et d’établissement de canaux de communication bidirectionnels pour répondre aux besoins, aux préoccupations, aux commentaires et aux plaintes de la communauté, en veillant à ce qu’elle puisse participer activement à guider l’action humanitaire.

Il est nécessaire d’utiliser les outils appropriés pour identifier les besoins afin de mieux évaluer la réponse proposée et d’en informer les intéressés en amont. L’engagement communautaire permet d’améliorer la qualité et l’efficacité des programmes tout en renforçant l’acceptation et la confiance des communautés envers les acteurs humanitaires.

Inclure les personnes les plus vulnérables des communautés touchées par une crise humanitaire, comme les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, dans la conception et l’élaboration de la réponse, favorise leur résilience et améliore la qualité et l’efficience des projets mis en œuvre.

Le Comité international de la CroixRouge (CICR) a placé l’engagement communautaire au centre de sa stratégie institutionnelle 2019-2022 (https://www. icrc.org/fr/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022). Alors que cette approche est courante dans des opérations humanitaires liées aux catastrophes naturelles, les exemples se font plus rares dans des situations de conflits armés et de violences intercommunautaires. Il est donc important de documenter et de partager les bonnes pratiques afin de mieux protéger les communautés et de répondre à leurs besoins.

En République démocratique du Congo, où le CICR est présent depuis 1978, plusieurs programmes sont menés en ce sens. Dans ce document, nous avons choisi de présenter les bonnes pratiques de l’engagement communautaire à travers quelques outils. Chaque histoire est accompagnée du témoignage de nos collègues qui partagent les défis et les leçons apprises sur les activités de la réponse humanitaire.