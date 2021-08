Haut-Uélé : Le Bureau Diocésain de Justice et Paix Wamba en campagne contre la Covid19

Wamba, le 20 août 2021 (caritasdev.cd) : La Commission Diocésaine justice et Paix, CDJP en sigle, de Wamba est en pleine campagne contre la Covid19 dans ce Territoire de la Province du Haut-Uélé. Après un briefing au bureau de ladite Commission, ses agents se sont déployés sur les artères de Wamba, portant des messages de prévention contre Covid19. Des matériels de campagne sont mis en contribution : T-shirts, chapeaux, affiches, banderoles, mégaphones, etc. Cette activité s’inscrit dans le cadre d’un projet de 3 mois, exécuté par la CDJP de Wamba depuis le 03 août 2021, grâce au financement de l'Archevêché de Fribourg/Allemagne.

De manière générale, les résultats attendus de ce projet sont notamment le ralentissement de la transmission de Covid19. De manière spécifique, l’on s’attend que la population soit informée des risques de la Covid19 ainsi que des mesures de prévention et qu’elle applique les gestes-barrières et la distanciation sociale.

Ainsi, la CDJP s’investit-elle dans les activités suivantes : production et dissémination des outils et supports de sensibilisation au niveau des sites choisis ; pause des panneaux décoratifs muraux et des banderoles dans les endroits qui seront déterminés ; organisation des campagnes d’information et de sensibilisation en public et aux médias ; mise en place d’un centre d’écoute ; lutte contre la désinformation et la discrimination ; appui aux leaders (autorités locales, autorités coutumières, autorités religieuses et les stars en communication de risque COVID-19 ; mise en place d’un Observatoire de COVID 19 ; organisation d’un plaidoyer auprès des Autorités publiques, leaders communautaires et religieux.

Pour rappel, le Bureau Diocésain de la Commission Justice et Paix, BDCJP en sigle, a été créé dans le Diocèse de Wamba en 1998, par son Excellence Monseigneur Janvier KATAKA, Evêque de ce Diocèse. Il a été créé comme une structure Pastorale importante pour la Promotion et la Défense de la Justice et de la Paix dans tous leurs aspects. La mission du BDCJP consiste à former, sensibiliser, informer et éduquer la population en matière de : Justice et Paix, Libertés fondamentales, Droits humains, Démocratie, Droits et devoirs des citoyens, Patriotisme, Non-violence évangélique, Gestion pacifique des conflits, Cohabitation pacifique en évitant le Tribalisme,…autant de thèmes que le BDCJP développe pour l’intérêt de la population de Wamba par des animations, des sessions, des journées de réflexion... Le BDCJP aide la population à sortir de son ignorance en matière de ses droits et devoirs de citoyens ; à cultiver le respect de l’homme, image de Dieu.

Le rayon d’action du BDCJP est le Diocèse de Wamba, subdivisé en 25 paroisses actuellement regroupées en 4 Doyennés, avec une superficie de 68.000 km2 et qui s’étend dans les 4 Territoires administratives de l’ancienne Province Orientale démembrée, à savoir : BAFWASENDE, MAMBASA, WAMBA, BANALIA ET WATSA.

Guy-Marin Kamandji