GT CCCM Plan de contingence Covid 19

RESUME STRATEGIQUE

Depuis décembre 2019, la Chine et le reste du monde connaisse une crise sanitaire sans précèdent avec la découverte du Coronavirus (Covid-19). Cette épidémie a été déclarée en mars 2020 comme une pandémie mondiale car plus de 90 pays dans le monde en sont maintenant affectés. On enregistre plus de 6000 décès. La forte mobilité des populations a accru la propagation de la maladie. Face à cette pandémie, la RDC, a l’instar de la plupart des pays africains, la RDC vient de fermer ses frontières et ‘l’isolement’ de la capitale Kinshasa (épicentre de la maladie) avec le reste du pays.

A ce jour, ce sont 108 cas enregistrés par les autorites avec des contaminations locales dont un (1) cas à Goma dans la province du Nord Kivu et un (1) cas à Bafwasende dans la province de l’Ituri. Ce qui pourrait aggraver l’évolution de la maladie dans le pays, quand on connait le niveau sanitaire qui prévaut. Le Nord Kivu vient de limiter ses mouvements avec le Sud Kivu à partir du 1er Avril 2020.

Pour réduire une expansion de la maladie dans le NK, qui sort à peine de l’épidémie a virus Ebola, les autorites locales, à Goma ont depuis le 12 mars entrepris des consultations avec les partenaires humanitaires et étatiques. Pour rappel, au NK, ce sont la recrudescence des conflits armés par la traque des forces régulières sur les groupes armés, les conflits intercommunautaires et les conflits fonciers qui occasionnent les nombreux mouvements pendulaires des populations.

On enregistre officiellement 134 sites officiels reconnus (22 dans le NK, 64 en Ituri sous la coordination du HCR et 9 au NK et 39 en Ituri sous la coordination de l’OIM). A cela, il faut noter que la majorité des personnes déplacées se trouve encore dans les familles d’accueil qui sont de plus en plus vulnérables par la longueur du déplacement et l’ampleur des crises armées. Nous notons aussi de nombreux mouvements de populations qui fragilisent les réponses humanitaires en termes d’efficacité et d’impact.

Il faut aussi noter que, lors de la crise sanitaire (MVE) qui a touché le nord Kivu en 2018 jusqu’à ce jour, la province n’a pas enregistré officiellement de cas au niveau des sites.

Malheureusement, aucune statistique n’a été disponibilisé sur l’impact de la MVE sur les populations déplacées et quelle est le niveau d’appropriation de la communauté vis-à-vis des crises sanitaires ; qui, très souvent sont attribués à l’ennemi (extermination ethnique) ou pire à l’ennemi spirituel (contexte religieux et para religieux) très présents dans la communauté.

Ainsi, dans la localité de Beni et de Butembo, on a noté des mouvements de populations liées à l’épidémie d’Ebola, de ménages ayant déjà accueillis des populations déplacées. Une attention particulière est donc requise autour de la problématique des personnes déplacées en sites de déplacement et hors sites.