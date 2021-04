Groupe de Travail national Réponse Rapide (GTnRR RDC) - Termes de reference (TdR) Final (Avril 2021)

1. INTRODUCTION

A travers l’Objectif Stratégique 4 du Plan de Réponse Humanitaire 2017-2019, l’Équipe Humanitaire Pays (EHP) s’était engagé à délivrer une réponse humanitaire plus rapide, efficace, adéquate et en accord avec les principes et standards humanitaires. Depuis, des nombreuses initiatives ont été lancées pour soutenir cet engagement et pour tenter d’adresser le défi de la rapidité de la réponse humanitaire à travers différents mécanismes de réponse rapide. Parmi ces initiatives figurent la revue de l’architecture humanitaire en 2018, les ateliers de réflexion menés avec les acteurs de la réponse rapide en 2018, ainsi que la mise en place en mars 2019 d’un Groupe de Travail pour la Réponse Rapide au niveau national (GTnRR) en tant que sous-groupe de l’Inter Cluster National (ICN). Ce groupe de travail, résultat d’une large consultation avec les acteurs engagés dans les différents mécanismes de réponse humanitaire, est une plateforme nationale de discussion, de collaboration et de partage d’expériences qui rassemble les différents acteurs humanitaires en République Démocratique du Congo (RDC).

La Réponse Rapide (RR) en République Démocratique du Congo a pour but de fournir une assistance immédiate et vitale pour les personnes nouvellement déplacées en raison de catastrophes naturelles, de conflit ou de situations d'urgence soudaines jusqu'à ce que la réponse humanitaire de deuxième ligne entre en action.

L’objectif principal du GTnRR est d’appuyer la coordination stratégique d’une réponse plus rapide, plus efficace, plus adéquate et en accord avec les principes et standards de l’action humanitaire. Cet objectif est poursuivi à travers la mutualisation des expertises techniques, l’harmonisation des approches et la capitalisation des expériences des différents acteurs humanitaires.