Gratuité des soins de santé : les enfants de Beni en profitent

Cela fait environ 6 mois que l’est de la République Démocratique du Congo (RDC) traverse une épidémie appelée « Ebola ». Le Ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, s’est mobilisé afin d’assurer à la population des soins de santé gratuits. L’objectif recherché est d’éviter qu’une personne infectée ne puisse pas se faire soigner, par manque d’argent, et infecte des personnes supplémentaires. La gratuité des soins de santé vise à couper la chaîne de transmission d’Ebola.

A Beni, l’épidémie d’Ebola prive la population de ses ressources puisque la dépend des champs pour avoir des revenus. Par peur de la contamination, ils ne cultivent plus et ne peuvent plus assurer la scolarité des enfants, payer les soins médicaux et même manger. La gratuité des soins de santé est un immense soulagement pour cette population dépourvue de tous ses moyens. Maintenant, tout le monde a accès aux soins de santé sans devoir dépenser un franc. « La santé c’est une chose primordiale », a raconté un jeune de mon quartier. « Nous avons accès aux soins gratuitement permettant aux plus vulnérables de se faire soigner ».

Maintenant, tout le monde a accès aux soins de santé gratuits à Beni. C’est un bon moyen pour lutter contre la maladie à virus Ebola car les gens ne doivent plus se cacher de la maladie ! Si une personne a de la fièvre, elle peut directement se faire diagnostiquer au lieu de rester à la maison craignant de payer les soins. Si cette personne est déjà infectée, elle pourra bénéficier des soins gratuits au Centre de Traitement Ebola.

En plus de lutter contre Ebola, des enfants dont les parents n’avaient pas les moyens peuvent maintenant se faire soigner. C’est l’exemple d’un ami qui souffrait de hernie depuis un long moment et a eu l’opportunité d’être soigné et de retrouver sa santé. Maintenant que la population est habituée aux soins de santé gratuits, il sera difficile de leur apprendre que les soins ne sont plus gratuits et qu’elle doit à nouveau payer. Il est nécessaire de faire comprendre à tout le monde que cette gratuité n’est pas éternelle.

Chers parents, chers jeunes, chers enfants, maintenant que les soins sont gratuits, profitons de cette opportunité ! Orientons-nous vers l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins appropriés tant qu’ils sont gratuits. Nous, Enfants Reporters de Beni, félicitons le Gouvernement congolais et ses partenaires d’avoir pensé aux populations affectées par la maladie à virus Ebola et d’avoir facilité l’accès aux soins de santé.