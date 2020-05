Gemena/Sud-Ubangi : deux centres d’entreposage des produits agricoles en construction avec le projet « Un Monde Sans Faim » de Caritas

Gemena, le 07 mai 2020 (caritasdev.cd) : Monseigneur Philibert TEMBO, Evêque du Diocèse de Budjala, a lancé vendredi 1er mai 2020 le lancement officiel des travaux de construction de deux entrepôts/greniers communautaires à Bogwaka, en Territoire de Gemena dans la Province du Sud-Ubangi. Cette activité s’inscrit dans le cadre du volet conservation et commercialisation des produits agricoles d’un grand projet de sécurité alimentaire, dénommé « Un Monde Sans Faim ». Caritas Congo Asbl et ses deux Caritas-Développement diocésaines de Molegbe et Budjala sont engagées depuis 2018 dans sa mise en œuvre en Provinces du Nord-Ubangi et du Sud-Ubangi, avec l’appui financier du Gouvernement allemand, à travers la Caritas Allemagne (DCV).

Après la pose de la première pierre, Monseigneur Philibert Tembo a exhorté les Autorités locales à soutenir l'équipe de mise en œuvre de cette construction et a promis de venir inaugurer cet entrepôt dans trois mois. La bénédiction du chantier par l'Evêque et un petit cocktail ont clôturé cette manifestation. Y ont pris part le Coordinateur du projet, l'Abbé Coordonnateur de Caritas-Développement Budjala, le Directeur du BDD (Bureau Diocésain de Développement), le Responsable des Opérations, le Superviseur, l'animateur du rayon, les représentants des 4 OP, le Chef du village et ses capitas.

Les deux entrepôts/greniers communautaires sont construits dans l’aire du projet. Ils serviront à stocker les produits de récolte des OP (Organisation des Producteurs) pendant des périodes assez courtes pour faciliter l’écoulement. Cette durée et la transformation de certains de ces produits limiteront les pertes éventuelles, a indiqué à caritasdev.cd Mr Sylvain Katanga Ilunga, Coordinateur du projet "Un Monde Sans Faim".

Il s’agit ainsi de l’entreposage des produits des récoltes des membres en instance de vente groupée ou d’évacuation vers les grands centres de consommation : Port d’Akula pour évacuer sur Kinshasa ou Mbandaka, et vers Gemena-Zongo.

Entrepôt, aire de séchage, bâtiment administratif, …

Un premier entrepôt sera construit à Bogwaka, localité située à 45 km de Gemena et à 70 km de Budjala, sur l’axe Gemena-Akula. Le second sera situé à Bombakabo, localité située à 25 km de Gemena et à 65 km de Budjala, sur l’axe Gemena-Yakamba-Budjala.

Un comité sera élu parmi les membres des OP et formé sur la gestion et la gouvernance de ces entrepôts. Il se chargera de documenter toutes les entrées et les sorties. Le comité sera financé par la contribution des Organisations des Producteurs. Le projet fournira à ces centres le capital matériel et financier pour le lancement des activités commerciales.

Il sied de signaler que les travaux de construction de ces entrepôts sont exécutés par une équipe d’ingénieurs entrepreneurs regroupés au sein de l’ONGD BEFORD, qui a gagné le marché pour sa longue expérience dans la construction des entrepôts.

La durée des travaux est de trois mois, à dater du jour du lancement des travaux le 1er mai 2020. Chaque centre d’entreposage comprendra un entrepôt de 10,80 m x 7,50 m avec une capacité moyenne de 50 tonnes ; une aire de séchage 10 m x 5 m ; un bâtiment administratif de 10 m x 5 m avec une salle de conférence et un bureau ; une latrine à deux portes et un réservoir d’eau de 2000 litres.

Pour rappel, le projet « Un Monde Sans Faim » vise principalement d’améliorer durablement la performance des systèmes de production agricole et des circuits de commercialisation des denrées alimentaires au bénéfice de 5.000 ménages ruraux (soit 30.000 personnes) dans les Territoires de Libenge, Mobayi-Mbongo, Gemena, Budjala et la Mairie de Zongo. Il est prévu pour 5 ans : de 2018 à 2022.

Guy-Marin Kamandji