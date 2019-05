Fonds Humanitaire RDC - Rapport Annuel 2018

Au moins 2,54 millions de personnes assistées par le Fonds Humanitaire

En 2018, le Fonds Humanitaire en RDC (FH RDC) est resté un outil essentiel pour une réponse humanitaire rapide, coordonnée et efficace à de nombreuses crises aiguës dans le pays, répondant aux besoins les plus urgents des personnes déplacées, des retournés, des communautés touchées par le conflit et d’autres personnes vulnérables en RDC sous la direction de la Coordonnatrice Humanitaire (CH). En combinant flexibilité et orientation stratégique pour constituer son avantage comparatif, le FH RDC a pu allouer en temps voulu des ressources rares, a permis des interventions humanitaires et a renforcé la coordination humanitaire. Tandis qu’en 2017, il fournissait une assistance humanitaire à au moins 1,6 millions de personnes, le FH RDC a assisté 2,54 millions de personnes en 2018. Les allocations ont essentiellement ciblé les provinces de l’Est – Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, Haut-Katanga - et la province du Kasaï.

De nouveaux donateurs et des contributions en forte progression pour répondre à des besoins encore plus importants

En 2018, les donateurs ont contribué au FH RDC avec un montant total de 90,1 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux contributions de 2017 (70 millions de dollars) et de 2016 (45 millions de dollars).

Dix donateurs ont contribué contre huit en 2017. Le Royaume-Uni a été le principal contributeur (36,5 millions de dollars), suivi de l’Allemagne (19,5 millions de dollars) qui a contribué pour la deuxième année, et de la Suède qui a maintenu un niveau de financement généreux (12,2 millions de dollars). La Belgique, l’Irlande, le Luxembourg, les PaysBas et la Norvège ont versé collectivement 19,8 millions de dollars. Le Canada a versé une contribution pour la première fois depuis 2007 (1,6 millions de dollars) et la Corée du Sud a contribué pour la première fois (500 000 dollars).

Soixante-huit pour cent des fonds ont été reçus au second semestre (dont 56 pour cent au cours des deux derniers mois de l’année). Cependant, 49,5 millions de dollars avaient été reportés en 2018 grâce aux contributions du Royaume-Uni (30 millions de dollars) et de l’Allemagne (19,5 millions de dollars) reçues fin 2017, permettant ainsi de répondre aux besoins prioritaires en début d’année.

11,7 pour cent des financements au Plan de Réponse Humanitaire à travers le Fonds Humanitaire

En raison de la forte croissance du Plan de Réponse Humanitaire (PRH), soit 1.68 milliards requis contre 812,6 millions de dollars en 2017, les contributions globales au PRH en 2018 ont été supérieures à celles de 2017, (766,6 millions de dollars contre 461,7 millions de dollars en 2017).

Ce montant représente toutefois une couverture de 45,8 pour cent (contre 57 pour cent en 2017). Le PRH de la RDC est classé au sixième rang mondial pour le montant total reçu, mais se situe à la dix-huitième position en termes de couverture. Avec 90,1 millions de dollars, les contributions au FH RDC en 2018 ont représenté 5,3 pour cent du montant total demandé (contre 9 pour cent en 2017) et 11,7 pour cent du montant total reçu pour le PRH (contre 15 pour cent en 2017).

67,9 millions alloués à travers 125 projets

En 2018, le FH RDC a alloué 67,9 millions à 125 projets humanitaires (contre 35,8 millions pour 43 projets en 2017) en support au PRH. La majeure partie du financement, soit 64 pour cent, a appuyé l’objectif stratégique 1 qui vise « l’amélioration immédiate des conditions de vie des personnes touchées par la crise, et en priorité des plus vulnérables ». La plupart des allocations a en effet été destinée aux besoins liés aux mouvements de population provoqués par les conflits, là où l’accès aux services de base avait été considérablement réduit.

En réponse à la situation humanitaire, 89 pour cent des financements (57,9 millions de dollars) ont été alloués à travers onze allocations spécifiques (réserve).

• Trois allocations « Première Urgence » (7,1 millions de dollars, soit 11 pour cent du financement) ont fourni une réponse rapide aux populations affectées par les conflits et déplacements, en visant la réduction du risque de propagation des épidémies telles que le choléra.

• Sept allocations « Urgence » (50,8 millions de dollars, soit 74 pour cent du financement) ont financé des interventions multisectorielles de 6 à 12 mois pour répondre aux besoins prioritaires des populations affectées par diverses crises dans les zones prioritaires identifiées dans les Plans opérationnels.

Les 15 pour cent restant (10 millions de dollars) ont été alloués à travers deux allocations « standard » en soutien aux plus vulnérables dans les zones de retour en Tanganyika et aux Kasai, en favorisant l’intégration locale des populations touchées dans les zones où la situation en matière de sécurité était propice.