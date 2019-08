Fonds Humanitaire RDC : Décision de financement de la troisième allocation d'urgence - Sud-Kivu, déplacés internes

I. Stratégie d'allocation pour fournir une assistance vitale aux déplacés internes et familles hâtes dans le Haut Plateau

Dans le cadre du mandat du FH RDC et après consultation de l'Equipe Humanitaire Pays et du Conseil Consultatif du FH RDC, le Coordonnateur Humanitaire alloue à cette décision de financement une enveloppe globale de 20 000 000 (vingt millions) de dollars américains. Celle-ci comprend une enveloppe de 4 000 000 dollars américains allouée pour fournir rapidement une assistance vitale aux déplacés internes et familles hôtes dans le Haut-Plateau.

Depuis mai 2019, une nouvelle escalade de violences a lieu. Entre les milices d'autodéfense Banyamulenge et une coalition de milices Mayi Mayi. Les affrontements se sont étendus du secteur de Tanganyika vers ltombwe/Mwenga, (Kimbi-Lulenge/Fizi) et Bijombo (Uvira). Près de 125 000 personnes sur une population totale de 350 000 habitants ont été forcées au déplacement dans les zones de santé d'Itombwe, Minembwe, Fizi et N undu.

Vingt-trois (23) aires de santé dans trois zones de santé (Itombwe, Minembwe et Hauts Plateaux d'Uvira) ont été principalement touchées par les violences : infrastructures sociocommunautaires détruites (formations sanitaires, établissements scolaires, marchés) ; 168 écoles primaires et secondaires fermées, privant 16 000 enfants d'accès à l'éducation ; le risque d'insécurité alimentaire est grand pour les six prochains mois à cause des mouvements de déplacement en pleine période de récolte ; des cas de violence sexuelle sont rapportés.

L'objectif de la présente décision de financement est de fournir une assistance multisectorielle afin de répondre aux besoins des populations affectées en vue :

• D'améliorer dans l'immédiat leurs conditions de vie, en priorité celles des plus vulnérables ;

• De contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité des personnes affectées par la crise.

Les secteurs considérés sont ceux de la santé, de la nutrition, de l'abri, de la sécurité alimentaire, de l'éducation, de la protection, de l'éducation, de la logistique, et de l'EHA.