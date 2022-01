Fonds Humanitaire en RDC 2021 – Stratégie d’Allocation de Réserve – Crise Sud-Ituri et Beni

Date limite pour soumission des propositions de projet : 2 septembre 2021 à 23h45 (heure de Kinshasa)

SECTION 1 : CONTEXTE HUMANITAIRE

Le territoire de Beni dans la province du Nord-Kivu demeure confronté à une crise humanitaire complexe à la suite de l’aggravation et de l’accélération de l'ampleur de la violence depuis plus de deux décennies.

Les violences commises par les présumés éléments ADF (Allied Democatic Forces) depuis début 2021 ont provoqué des déplacements internes de plus de 20 000 personnes dans les territoires d’Irumu et Beni, avec des instances de mouvements dans la partie frontalière des deux provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu. Comparé à d'autres crises, il a été observé dans certaines zones de santé du Nord-Kivu que les personnes fuyant ces atrocités restent déplacées beaucoup plus longtemps qu'ailleurs en République démocratique du Congo (RDC).

Au regard des zones ciblées en priorité par les FARDC (Forces Armées de la RDC) dans le cadre de ces opérations militaires contre les ADF dans le territoire de Beni, les zones de santé de Kalunguta, Mutwanga et Kamango situées respectivement au sud, est et nord du territoire de Beni sont prédisposées à en subir les effets collatéraux. En ce moment, les FARDC ont choisi de diriger leur offensive dans la vallée de Mwalikale, l’un des principaux bastions et source de ravitaillement en vivres des ADF, situé au sud-est de Beni en zone de santé de Mutwanga, à la lisière avec le Parc National de Virunga. A mesure que des rumeurs sur les opérations se répandent à Beni, certaines personnes connaissent déjà des exactions des ADF dans leurs villages, ce qui laisse sous-entendre le niveau de détérioration de la situation de protection dans les prochains jours aussitôt que les opérations sont lancées avec grande détermination.

Ces conflits violents et le manque de protection des populations, associés à des niveaux élevés de pauvreté chronique, des déficiences structurelles persistantes engendrent à nouveau des conséquences incalculables sur la situation humanitaire et de protection des populations civiles dans les territoires affectés.

Les territoires d’Irumu et Mambasa dans le sud de l’Ituri sont actuellement le théâtre de plusieurs crises entrainant chacun des mouvements de population importants, accompagnés d’incidents de protection. Les incursions des présumés éléments ADF ont augmenté dans le sud de l’Ituri de façon quotidienne et ont lieu jusque dans les périphéries de Komanda, à 75km de Bunia. Il est estimé que 120 000 personnes ont quitté l’axe Komanda-Luna pour la ville de Komanda, Bunia ainsi que l’axe entre Komanda et Mambasa. A Komanda, Bunia et Gethy, ce mouvement de population a rejoint les personnes qui s’étaient déplacées progressivement depuis juin 2020 en raison des opérations militaires et des affrontements avec les éléments armés dans la zone de santé de Nyankunde. Ces personnes se déplacent en centres collectifs, en sites et en familles d’accueil. A Komanda, des personnes déplacées de long terme sont en train de se réintégrer avec un minimum d’assistance. Ces situations imbriquées nécessitent une flexibilité et une différenciation de la part des partenaires humanitaires dans l’approche et les paquets d’assistance.

Etant exposées à des atrocités massives, les victimes ont besoin d’un soutien psychosocial et des programmes de santé mentale pour toutes les catégories de population pour aider les personnes à surmonter leurs traumatismes. L'accès aux terres agricoles, tant pour les communautés d'accueil que pour les personnes déplacées, est devenu un problème dans certaines localités, en raison de l'augmentation des attaques à proximité des zones d'accueil et sur les routes menant aux marchés populaires, ce qui contribue à la vulnérabilité générale des populations.