Fonds Humanitaire de la République Démocratique du Congo Allocation de Réserve – Hauts Plateaux (Sud-Kivu) Stratégie d’Allocation (Décembre 2020)

APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

Depuis mai 2020, la région des Hauts Plateaux de Fizi/Itombwe et de Bijombo est confrontée à une nouvelle crise humanitaire majeure, conséquence notamment des affrontements entre groupes armés impliquant les miliciens des différents groupes vivant dans la zone. Ces affrontements s’accompagnent de violences contre des civils d’une intensité rare. Des cas d’assassinats, de viols, d’incendie de villages, de pillages de biens sont régulièrement rapportés.

Le déclenchement de la crise actuelle résulte du prolongement de l’escalade des tensions liées à différents facteurs qui prennent rapidement un caractère communautaire qui a commencé en février 2019.

Cette nouvelle phase de la crise intervient six mois après une période de relative accalmie observée entre novembre 2019 et avril 2020. Des attaques de groupes armés ont ciblé des civils associés aux pillages de bétails et les conflits intercommunautaires continuent dans les Moyens et Hauts Plateaux. Des alertes récurrentes font état de la détérioration persistante des conditions de vie d’environ 76 400 déplacés dans la région, en raison de la poursuite des hostilités et des difficultés d’accès physique et sécuritaire des acteurs humanitaires. En novembre 2019, une assistance humanitaire a été mise en place à Minembwe et à Mikenge dans les secteurs de la santé, nutrition, eau, hygiène et assainissement, protection et éducation. Depuis lors, les humanitaires ont à plusieurs reprises tentées en vain d’acheminer de l’assistance alimentaire et des articles ménagers essentiels du fait de ces contraintes.

Les 76 400 personnes déplacées internes ainsi que les populations hôtes affectées par la crise ont urgemment besoin d’une assistance car elles font face à une détérioration croissante de leurs conditions de vie avec un accès très limité aux services essentiels de base dans trois (3) zones, notamment à Bijombo, Mikenge et Minembwe.