Fonds Humanitaire de la République Démocratique du Congo Allocation Reserve – Nyunzu Stratégie d’Allocation (Septembre 2020)

APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

Le Territoire de Nyunzu reste confronté à des problèmes de protection des civils (PoC) causée par des violences interethniques, d’un côté et la persistance des activités des groupes armés tel que Apa na pale, au Nord et les opérations militaires en cours dans les deux secteurs Nord et Sud Lukuga, d’autre part.

Au mois de janvier 2020, le Territoire de Nyunzu a connu des nouvelles violences inter communautaires, à la suite d’une résurgence de conflit ethnique entre les Twa et Luba. Ces violences surviennent après une accalmie qui avait permis un retour des populations déplacées qui avaient fui les violences de 2016 et 2017. Cette nouvelle crise inter communautaire s’est aggravée avec l’assassinat, par un groupe des miliciens Twa, d’un chef de Groupement de Balumbu (Mokimbo) qui venait aussi de rentrer dans la zone. Entre le 15 et 31 janvier, une dizaine des villages appartenant aux Bantous ont été attaqués, certains incendiés par la milice Twa alors qu’à Nyunzu Centre les milices bantus dits Eléments ont lancé une chasse à l’homme contre tous membres de la communauté Twa habitant Nyunzu Centre et environs. Depuis lors, ce conflit redéclenché au Sud, s’est étendu vers l’Ouest et au Nord du Territoire de Nyunzu causant d’important déplacement de populations.

Pendant la même période, les groupes armés opérant au Nord du territoire de Nyunzu principalement Apa Na Pale ont multiplié des incursions dans le nord du territoire de Nyunzu causant de nouvelles vagues de déplacements de population. La combinaison de ces deux facteurs, d’une part la reprise des violences inter communautaires et d’autre par l’accroissement de l’activisme des groupes armés, ont conduit à une détérioration du contexte sécuritaire dans le territoire de Nyunzu. L’insécurité a contraint des milliers des personnes à se déplacer à l’intérieur du territoire de Nyunzu et vers d’autres territoires comme Kalemie, Manono et Kongolo. Selon la CMP de la province du Tanganyika du mois de juin 2020, 48 350 personnes se sont déplacées entre janvier et mai 2020 à l’intérieur du territoire de Nyunzu et 5 600 personnes à l’extérieur de ce territoire à la suite des dernières violences inter communautaires.

Cependant, depuis le mois de mai 2020, une accalmie s’installe progressivement dans le territoire de Nyunzu grâce aux efforts entrepris par les autorités provinciales, soutenus par un déploiement FARDC dans les zones directement touchées par les violences. Les sensibilisations menées ont contribué à réduire significativement les violences et renverser la tendance vers une dynamique de paix. Cette nouvelle dynamique se concrétise par une série de redditions en cours de dizaines des miliciens Twa. Avec ce changement de contexte les populations Bantu qui s’étaient déplacés vers le centre de Nyunzu ainsi que les Twa qui avaient fui en brousse ont commencé à regagner leurs villages. Ce mouvement de retour s’est accéléré entre le mois de juin et juillet 2020 et se fait simultanément sur les axes Sud, Nord, Ouest et Est du territoire de Nyunzu.

Le territoire de Nyunzu compte actuellement un total de 65 313 personnes en situation de déplacement au cours des 24 derniers mois parmi lesquelles 56 760 se sont déplacés au cours de 6 derniers mois actualisés en fin aout 2020.

Concernant les retournés, 44 810 personnes sont retournées pendant la même dernière période dans le territoire de Nyunzu parmi les 95 333 retournés des 18 derniers mois.

Depuis 2013, une crise communautaire entre les Luba et Twa (communément appelés Pygmées) affecte la province du Tanganyika. Ce conflit a causé d’important mouvements des populations mais aussi, se trouve à l’origine des nombreuses violations des droits humains et atrocités commis sur les populations civiles par les parties en conflit. En juillet 2016, les violences inter communautaires avaient repris et embrasé toute la province ainsi que la province voisine du Haut Katanga. La province avait connu des vagues importants des déplacements des populations dans les six territoires que compte le Tanganyika. A ce jour, de nombreux ménages qui avaient fui les violences inter communautaires entre 2016 et 2017 sont encore en déplacement notamment dans les sites à Kalemie.