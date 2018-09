Fin à Goma des travaux sur l’acte d’engagement sur la paix et la cohésion sociale et les élections

BERNARDINE DIAMBU

Le Forum sur la paix, la cohésion sociale et les élections a été clôturé ce jeudi 20 septembre 2018 par le vice-gouverneur de la province, Me FELLER LUTAICHIRWA. Ces assises ont été organisées par le Cadre provincial de Plaidoyer du Nord-Kivu avec l’appui financier de l’USAID.

Pendant trois jours, les participants ont fait un diagnostic sérieux de la situation sécuritaire, socio-économique et ont fait le point de la situation du processus électoral.

Lors de la séance de clôture, un acte d’engagement a été adopté et signé par les représentants des différentes composantes. C’est dans ce cadre que la société civile et les femmes en particulier, ont pris l’engagement de mener des campagnes de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. De plus, des campagnes de sensibilisation vont cibler les groupes armés.

En matière du processus électoral, les participants ont recommandé qu’un consensus soit trouvé sur la machine à voter et que soit renforcé la coopération entre le gouvernement et la communauté internationale. Mais la société civile du Nord-Kivu pense que la mise en œuvre des recommandations prises dans des grands forums comme celui-ci pose toujours problème.

Son représentant JOHN BANYENE estime que « La base a toujours donné de bonnes recommandations, mais qu’on ne tienne pas compte et qu’on ne réalise pas. Mais si on pouvait prendre en considération les différentes recommandations que la base donne, sincèrement on peut avoir cette cohésion, la paix. Et la sécurité peut encore revenir. Mais le malheur en est que nos dirigeants ne prennent pas en considération différentes propositions qui viennent de la base ».

A noter que les représentants des institutions étatiques, des partis politiques, des mouvements des femmes, des jeunes, des personnes marginalisées, des chefs coutumiers et religieux, venus du Sud-Kivu, Kinshasa ont participé à ce forum facilité par les ambassadeurs de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEAC).