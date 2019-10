Field Office UNHCR-Kalemie/DRC Flash Info Nº 009/2019 - Le HRC accueille 81 retournés volontaires dans le territoire de Moba

1. Contexte

Faisant suite à la volonté du gouvernement provincial du Tanganyika d’appliquer sa décision du 26 Aout 2019 portant fermeture des sites de Kankomba Tsf et Kasseke , la communauté humanitaires a proposé un calendrier d’appui au retour progressif des PDI .

Le retour des PDIs à Moba ce jour est la matérialisation effective de la première phase de ce processus.

2. Préparatifs et accueil des retournés à MOBA

Dans le but d’accompagner les autorités dans le processus de retour des PDIs dans la sécurité et la dignité dans le territoire de Moba, le HCR a dépêché une mission sur place pour les différents préparatifs d’accueil des PDIs et procéder éventuellement à la distribution des kits de retour de premier nécessité aux ménages, afin de faciliter leur réintégration dans leurs zones d’origine.

L’équipe du HCR avec ses partenaires AIDES, INTERSOS et AIRD, est arrivée le 28 septembre à Moba, et a immédiatement entamé les activités de préparation avec notamment, les rencontres avec les autorités locales pour les informer de la collaboration et de l’appui du HCR dans le cadre du retour des PDIs dans le territoire de Moba et ensuite procéder à l’évaluation de certains localités concernées par le retour des PDIs.

C’est à 7h00 ce jour Mercredi 02 Octobre 2019, que le premier retourné a débarqué du bateau MV OKAKO 2, contenant à son bord 42 ménages PDIS de 81 personnes, en provenance de Kalemie. Au bas de l’échelle pour les accueillir, l’Administrateur du Territoire Adjoint de Moba chargé de la politique et l’administration, accompagné de son conseil de sécurité, des responsables des services de sécurité, de l’ANR, de la Direction Générale de Migration (DGM), et du service de Genre Famille et Enfant. Du coté des acteurs Humanitaires, on note la présence de la DIVAH (service étatique chargé des affaires humanitaires), et IMC qui ont fait le voyage avec le convoi des PDIs, Le HCR et ses partenaires AIDES, INTERSOS, AIRD ainsi que certains acteurs humanitaires présents à Moba dont Médecins du Monde.

Ravis de rentrer chez eux et d’être ainsi bien accueillis, les retournés ont exprimé le fait que ce retour est avant tout le début d’une vie meilleure. De l’embarcadère, les retournés ont ensuite été conduits vers un site temporaire où ils ont reçu les kits d’appui du HCR. Pour donner le coup d’envoi, l’ATA a procédé à la distribution de Kit au premier ménage de taille 3 après un message de bienvenu aux retournés. Ensuite le HCR et ses partenaires ont procédé à un screening social avant la distribution de kits aux autres ménages retournés. L’ONG international MDM, a également contribué au dispatching des retournés vers leurs localités respectives à travers 2 véhicules (Moba port, et Kirungu), accompagné du staff d’Intersos qui devra faire le suivi par la suite. A la fin des opérations, une réunion de mise au point a ensuite été organisée sous le lead du HCR, avec tous les acteurs humanitaires présents pour évaluer et tirer les leçons de cette première étape à Moba.