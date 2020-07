Faits et chiffres Covid-19. Riposte covid-19 de la délégation du CICR en République démocratique du Congo (Avril - Juin 2020)

La riposte du CICR à la Covid-19 en République démocratique du Congo

Alors que des épidémies telles que le choléra, la maladie à virus Ebola ou la rougeole continuent de faire des milliers de victimes en République démocratique du Congo (RDC), le pays doit désormais faire face à la pandémie de la Covid-19. Cette nouvelle crise, dont l’impact sanitaire et socio-économique se ressentira sur une longue période, surcharge un système de santé et des services essentiels déjà lourdement mis à contribution dans le pays, et à l’Est en particulier, où les conflits et les violences armés continuent de générer d’importantes conséquences humanitaires.

Fort de sa présence opérationnelle continue dans le pays et de ses différents partenariats avec des structures de santé, services de l'eau, centres d'accueil pour enfants et services pénitentiaires notamment, le CICR a réorganisé ses opérations en rajoutant une nouvelle priorité à son action humanitaire: appuyer la continuité des services essentiels à la population en les équipant pour faire face aux risques épidémiques, et développer ponctuellement des réponses spécifiques Covid-19 avec ses partenaires.

Ainsi, le CICR a pu rester solidement engagé auprès des communautés qu'il soutient face aux conséquences des conflits, tout en participant à la lutte contre une épidémie qui fait désormais partie du quotidien de la population. C'est ce dernier volet spécifique de notre réponse qui fait l'objet du présent Faits et Chiffres spécial Covid-19.

PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE

Prévention d'un usage disproportionné de la force dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et monitoring auprès des populations, à travers des séances de sensibilisation aux forces de sécurité sur le droit international des droits de l'homme (DIDH) et la conduite du maintien de l'ordre.

Campagne de plaidoyer pour améliorer le respect de la mission médicale afin de prévenir les actes hostiles contre le personnel travaillant dans le secteur de la santé ainsi que les structures médicales.

Distribution de manuels sur la conduite et le comportement des forces de police ainsi qu'une donation de kits Protection et Contrôle des Infections (PCI)* à 31 commissariats de la ville de Kinshasa et 6 postes de police à Goma.

Diffusion de spots radio pour la prévention des violences sexuelles, en recrudescence en temps de pandémie. Les messages sont diffusés 4 fois par jour à Kinshasa.

PROTECTION DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTE

Plaidoyer auprès des autorités pour le désengorgement des prisons et la libération des détenus vulnérables ayant une peine légère et à risque face à la Covid-19 tels que les personnes âgées et malades.

Rappel du respect des droits et des garanties judiciaires, et suivi des personnes privées de liberté, dans le cadre du dialogue continu avec les autorités pénitentiaires et judiciaires.

Santé et assistance alimentaire

Donation de 109 000 gants, 9150 masques chirurgicaux, 383 savons, 248 kits de lavage de mains, 540 kg de chlore, 650 tenues de protection, 41 thermomètres infrarouges ainsi que des médicaments à 12 prisons du pays.

Donation de 7 tentes aux services de santé des prisons de Makala et Ndolo à Kinshasa.

Soutien au ministère de la Santé pour la formation de 23 collaborateurs médicaux intervenant en milieu pénitentiaire.

Assistance alimentaire d'urgence de 1500 kilocalories par détenu et par jour dans les prisons de Bunia, Beni, Tshikapa et Uvira, en plus du programme nutritionnel de base, pour les détenus malnutris dans 10 prisons du pays.

Séances d'information sur les risques de la Covid-19 à l'attention des détenus et du personnel pénitentiaire.

SOUTIEN AUX SERVICES DE SANTÉ

Appui à l'Hôpital provincial général de référence de Bukavu (HPGRB) pour l'aménagement de leur unité de triage et dépistage des cas Covid-19, et création d'une nouvelle unité de traitement, avec installations techniques et donations de médicaments essentiels, équipements de protection, générateur de courant électrique, cylindres d'oxygène, 2 tentes et 20 lits.

Assurer la continuité de la prise en charge chirurgicale des blessés par armes dans l'hôpital de Ndosho à Goma, l'Hôpital général de référence de Béni et celui de Bukavu, en équipant en matériel PCI les équipes médicales participant au programme CICR de chirurgie de guerre.

Soutien aux victimes de violences sexuelles dans 9 centres de santé et 12 structures d'accueil, soutenus par le CICR, à travers la donation de matériel de PCI, notamment 98 400 gants, 21 100 masques chirurgicaux, 426 paires de bottes, 4500 tenues de protection, 82 thermomètres infrarouges et un accompagnement psychosocial.

Formation du personnel de 6 centres de santé à l'est du pays sur l'isolement des cas suspects et sensibilisation de 44 prestataires de soins.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Campagne de sensibilisation et émissions interactives à la radio, pour la prévention de la Covid-19, à travers 12 villes du pays et dans les 4 langues nationales, visant plus de 6 millions d'habitants.

APPROVISIONNEMENT EN EAU ET MATÉRIEL D'HYGIÈNE

Réhabilitation de forages et de 14 pompes à eau à Kinshasa, en partenariat avec l'Office national d'hydraulique rural (ONHR), dans les quartiers de Mpasa, Maluku et Njili, non desservis par le réseau d'eau et sur le site de l'hôpital de Ngiri-Ngiri.

Donation à la CR RDC de 60 kits de lavage de mains, 1'200 barres de savon, 30 pulvérisateurs, 30 réservoirs de 100L d'eau, 135 kg de chlore pour la mise en place de 68 points de lavage de mains à Kinshasa ainsi que la mise en place de supports visuels de sensibilisation.

Mise en place de matériel de PCI à travers les différents sites soutenus par le CICR.

SOUTIEN ET COLLABORATION AVEC LA CROIX-ROUGE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE CONGO (CR RDC)

Soutien aux activités de prévention et d'engagement communautaires de 13 branches provinciales de la Croix-Rouge de la RDC : formation de 584 bénévoles à travers le pays, fourniture des kits de lavage de main et matériel de sensibilisation ainsi que le payement des indemnités journalières des sensibilisateurs.

Donation de matériel et d'équipement, notamment de 2 tentes, aux équipes de la Croix-Rouge de la RDC en charge de la gestion des dépouilles mortelles à Kinshasa, ainsi qu'un soutien financier et des conseils techniques.

Séances de sensibilisation aux mesures de protection contre la Covid-19, à 70 volontaires, déployés dans les centres partenaires de protection de l'enfance à Goma.

Soutien à la formation et au déploiement de 34 volontaires à Kinshasa et leur intégration aux équipes de la sensibilisation communautaire.