Examen après action de la réponse au 13 épidémie de maladie à virus Ebola en République Démocratique du Congo

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

De 1976 à 2021, la République Démocratique du Congo (RDC) a fait face à treize épidémies de la Maladie à Virus Ebola (MVE) dont la plus récente est celle déclarée le 08 Octobre 2021.

En effet le 08 Octobre 2021, la RD Congo a déclaré sa treizième épidémie de la Maladie à Virus Ebola, dans la province du Nord Kivu, Zone de santé de Beni, avec 11 cas dont 08 cas confirmés et 3 probables. Un total de neuf décès enregistré avec une létalité globale de 82%.

Avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers, le Ministère de la Santé Publique Hygiène et Prévention a élaboré et mis en œuvre le Plan d’Action de l’Incident, plan qui intègre le renforcement de la coordination, la surveillance, le laboratoire, la prise en charge médicale des cas, la prévention et le contrôle de l’infection, la communication sur les risques et engagement communautaires, la vaccination, la psychosociale et la logistique.

En application du Règlement Sanitaire International RSI (2005), le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé, a organisé une Revue Après Action de la gestion de la réponse à la 13ème épidémie de la MVE d’identifier les bonnes pratiques, les défis, les leçons apprises et de formuler des recommandations pour renforcer les capacités de préparation et de réponse aux urgences sanitaire en RD Congo.

La revue s’est déroulée du 10 au 12 Mars 2022 à Goma et a connu la participation du Conseiller Principale du Gouverneur Militaire à charge de la santé, des acteurs du Ministère de la Santé Publique Hygiène et Prévention, des Partenaires Techniques et Financiers, du président des comités de développement de santé de Beni.

D’énormes acquis ont été enregistrés en termes d’utilisation rationnelle des ressources, d’implication et de responsabilisation des acteurs locaux (provincial et zonal), de la décentralisation et de la qualité de la prise en charge médicale, de la prévention contre les violences et abus sexuel.

Cependant des défis existent quant à la mise en place d’un mécanisme clair de Gestion de l’Incident au niveau Opérationnel, à la recherche de la dynamique du virus Ebola chez les survivants, au paiement des primes de motivation des acteurs impliqués dans la réponse. La revue a abouti à des recommandations dont la mise en œuvre, nécessite l’implication de tous les acteurs du système de santé et ses partenaires.