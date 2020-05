Evaluation rapide des marches - Indicateurs pour informer la réponse au COVID-19 Goma, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, 15-23 avril 2020

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

En réponse à la pandémie mondiale de COVID-191 et pour informer les programmes humanitaires d’aide cash, REACH en collaboration avec le Cluster Sécurité alimentaire et le Cash Working Group (CWG) ont mené une évaluation rapide de fonctionnalité des marchés dans plusieurs villes frontalières clés de l’est de la République démocratique du Congo (RDC) en avril 2020, notamment dans la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu.

Des données ont été collectées dans la ville de Goma entre les 15 et 23 avril 2020, à travers 36 enquêtes structurées auprès de commerçants de produits alimentaires et non-alimentaires.3 Les commerçants interrogés ont été échantillonnés délibérément en fonction du type de produits qu’ils vendent, de la structure du marché dans lequel ils opèrent ainsi que de leur statut - formel s’ils sont enregistrés auprès des autorités sinon informel - afin que l’évaluation englobe également les acteurs de l’économie informelle. En raison du COVID-19, la collecte de données a été effectuée à distance par le biais d’entretiens téléphoniques. Les résultats ne doivent être considérés qu’à titre indicatif, tels que rapportés par les commerçants du marché, et ne sont pas statistiquement généralisables. De plus amples informations sur la méthodologie de l’évaluation sont disponibles dans les termes de référence.

RÉSULTATS CLÉS

• D’après les commercants enquêtés, les principales sources de réapprovisionnement des produits en stock au moment de l’enquête se situaient principalement dans d’autres territoires de la RDC et au Rwanda, avec la majorité des denrées alimentaires de base provenant de la RDC. Les restrictions de mouvement à l’intérieur de la RDC augmentent donc les difficultés de réapprovisionnement des commercants. Et les marchés de Goma sont vulnérables aux effets de la fermeture des frontières qui a notamment eu un impact négatif sur la capacité des commerçants informels à opérer de manière transfrontalière comme ceux-ci n’ont pas la documentation officielle requise par les autorités.

• La durée médiane des stocks de denrées alimentaires de base des commerçants interrogés étaient de 6 jours tandis que les stocks de fruits et de légumes étaient de 3 jours (une différence attendue au vu de la nature périssable de ces produits frais). Les importantes durées des stocks des produits non alimentaires (médiane de 20 jours pour les produits d’hygiène personnelle et de 45 jours pour les autres produits non-alimentaires) reflètent le poids important de Goma dans la structure du commerce de l’est de la RDC et ne laissent donc pas présager de pénurie à court terme pour ces produits.

• 72% (13 sur 18) des commerçants interrogés vendant des denrées de base (céréales, haricots, lentilles) ont déclaré qu’ils seraient en mesure de reconstituer leurs stocks si la demande augmentait de 50% en une semaine. Cependant, ils ont rapporté en très grande majorité (86%, 31 sur 36) des difficultés de réapprovisionnement. Celles-ci sont principalement dues à un manque d’argent, à des difficultés de transport à l’intérieur de la RDC ainsi qu’à des difficultés de réapprovisionnement à l’étranger. Cette information invite ainsi à nuancer la flexibilité du marché.

• 29 sur 36 (80%) commerçants interrogés ont perçu un impact négatif des mesures sur leur activité, la réduction des ventes quotidiennes étant la principale conséquence évoquée, combinée à une baisse de la demande et du nombre de clients due à la crainte du COVID-19. Cependant, 6 commercants ont rapporté un impact positif sur leur commerce, évoquant en majorité une augmentation du nombre de clients, de la quantité de produits vendus et de la fréquence des ventes. La majorité des commerçants ayant rapporté un effet positif sont des commerçants formels (4 sur 6), ce qui suggère que la crise touche plus particulièrement les commerçants informels. Ainsi, près de 45% des commercants enquêtés (13 sur 29) ont rapporté avoir constaté une baisse du nombre de petits commercants de rue.

• Les commercants interrogés s’attendent majoritairement à des hausses de prix modérées à fortes pour la plupart des catégories d’articles tant que les mesures COVID-19 sont en place, principalement en raison de la dépréciation attendue du franc congolais, de la baisse de l’offre et des difficultés de réapprovisionnement. Ils s’attendent aussi à une baisse de l’offre, qui ferait mécaniquement augmenter les prix.

PROFIL DE COMMERCANTS INTERROGÉS

• Au total, 7 petits commerçants informels, 10 détaillants informels, 13 détaillants formels et 6 grossistes ont été interrogés.

• 28 des 36 commerçants interrogés opèrent sur un petit ou un grand marché fixe, 7 sur un marché routier et 1 sur plusieurs marchés fixes.

• 33 des 36 commerçants interrogés étaient engagés dans la vente de denrées alimentaires, et 5 dans la vente d’articles non alimentaires, principalement des produits hygiéniques, des produits médicaux et des vêtements.

• 24 des 36 commerçants interrogés étaient des femmes, à des roles diversifiés, dans le domaine formel et informel.