Evaluation Finale : Prévention et Gestion des conflits dans la Province du Tanganyika et le Haut Katanga - août 2018

Résumé Exécutif

Introduction

Le présent rapport décrit les résultats obtenus dans le cadre de l’évaluation finale du projet « Prévention et gestion des conflits dans la Province du Tanganyika et du Haut Katanga », financé par les FSRDC et mis en oeuvre par Search for Common Ground (Search) de mars 2016 au 31 Juillet 2018. La zone de mise en oeuvre initiale comprenait trois territoires de la Province du Tanganyika et deux de la province du Haut Katanga, et cette zone a été étendue en avril 2018 à trois autres territoires du Tanganyika (Kongolo, Kabalo et Moba) pour les cinq derniers mois de mise en oeuvre.

Méthodologie

Cette évaluation apprécie les réalisations du projet sur base de quatre critères : pertinence, efficacité, effectivité et viabilité. Le critère d’effectivité est réservé à la zone d’extension. Afin de produire cette évaluation la consultante a procédé à une revue documentaire des divers rapports trimestriels du projet et des études produites, notamment les rapports des conflict scan. Des données quantitatives et qualitatives ont été récoltées, suivant la même méthodologie selon laquelle l’étude de base avait été produite, présentée ci-après. L’évaluation a été conduite sur 5 territoires dont 3 anciens (Nyunzu, Manono, Kalemie) et 2 nouveaux (Kabalo, Moba). Dans les nouveaux, il était prévu d’évaluer uniquement l’effectivité du programme, seulement avec des données qualitatives, afin d’apprécier dans quelle mesure d’une part les activités prévues ont pu être mises en oeuvre dans un laps de temps très court, et d’autre part les objectifs ont pu être atteints. Dans les anciens on devait appliquer tous les autres critères de l’évaluation retenus, par des données quantitatives en plus de celles qualitatives. Les données quantitatives ont donc été récoltées uniquement dans ces trois territoires pour un total de 400 questionnaires, dont 200 auprès des femmes. Les données qualitatives ont été récoltées à travers des groupes de discussion (FGD) et des entretiens avec des informateurs clés (KII). Quatre FGD par territoire ont été menés : un avec chaque comité de paix et médiation au niveau local et territorial, un avec un groupe d’hommes et un avec un groupe de femmes au sein des communautés de mise en oeuvre. Le Comité Provincial de Paix et de Médiation (CPPM) du Tanganyika a également été entendu. Des KII ont été menés, lorsque possible, avec une femme leader, un jeune leader, un membre d’organisation locale travaillant dans la consolidation de la paix et une autorité locale. L’ensemble des personnes ainsi consultées à travers les données qualitatives est de 263 personnes dont 103 femmes. Les données qualitatives ont été récoltées aussi bien dans la zone de mise en oeuvre de base que dans la zone d’extension.