Evaluation EHA et Abris - Kilwa - Haut Katanga - République Démocratique du Congo, Octobre 2018

Pour informer la planification humanitaire, les Clusters Abris et Eau,Hygiène et Assainissement (EHA), en partenariat avec REACH, ont conduit une évaluation dans les provinces du Haut Katanga, Haut Lomami et Tanganyika du 3 au 24 Septembre 2018 visant à identifier les vulnérabilités et les besoins des ménages retournés et déplacés. Les données ont été collectées au niveau des aires de santé, avec quatre informateurs clés (IC) interrogés par aire de santé. Les résultats ne sont donc pas généralisables à l’ensemble de la population.

Cette fiche d’information présente les résultats clés pour la zone de santé (ZS) de Kilwa