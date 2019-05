Evaluation conjointe des programmes de lutte contre les violences sexuelles en République Démocratique du Congo 2005-2017 ( Avril 2019)

Résumé exécutif

C’est en 2002, alors que l’Etat Congolais entamait sa transition vers un Etat de droit, que la communauté internationale a été alertée sur l’étendue de la problématique des violences sexuelles dans l’est de la RDC par un rapport de Human Rights Watch (HRW)1 , et l’utilisation de la violence sexuelle par la plupart des forces impliquées dans les conflits, y compris les forces armées de la RDC (FARDC). En 2004, suite à une évaluation conjointe du GRDC et des agences des Nations-Unies, est lancée l’Initiative Conjointe de lutte contre les Violences Sexuelles (IC-VS), un cadre de coordination visant à renforcer les synergies entre les stratégies et actions des différents intervenants2 pour apporter une réponse multisectorielle et concertée aux besoins et droits des victimes par le développement de mécanismes appropriés de référence.

Avec l’avènement du Programme de Stabilisation et de Reconstruction en RDC (STAREC), l’IC-VS a fait place à une « Stratégie globale », intégrée à la Stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilisation pour l’Est de la RDC (I4S) et au Plan d’action humanitaire. La stratégie globale prolonge l’IC-VS, mais en accordant une place plus importante au long terme3 . Elle devient le cadre de référence en matière de lutte contre les violences sexuelles pour les partenaires et la mission de maintien de la paix à l’est de la RDC, avec pour finalité le renforcement des capacités de prévention, de protection et d’intervention, notamment des forces de sécurité, dans le domaine des violences sexuelles en RDC4 . Une structure de coordination globale des actions réalisées par tous les acteurs opérant dans le domaine est mise en place.

Le gouvernement a développé une stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre (SNVBG) en 2009, incorporant la Stratégie globale comme action prioritaire pour les provinces de l’est. Sa mise en œuvre a été lancée en 2011, dans un contexte de recrudescence de conflits à l’est. La SNVBG devient le cadre opérationnel de référence pour l’ensemble des intervenants dans le domaine de la lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille en RDC. La SNVBG s’organise autour de 5 composantes5 inspirées des 5 piliers de la Stratégie globale : i) Le renforcement de l’application de la loi et la lutte contre l'Impunité ; ii) La prévention et la protection contre les violences sexuelles ; iii) La réforme du système de sécurité et de justice ; iv) La prise en charge multisectorielle, qui recouvre les volets de l’IC-VS en y ajoutant la réintégration socioéconomique et le relèvement communautaire ; v) La gestion des données et des informations. S’ajoutent 3 composantes transversales : la mobilisation des acteurs gouvernementaux et des leaders politiques, coutumiers et religieux, le développement des capacités institutionnelles, et le renforcement du pouvoir des femmes. Aspect remarquable en comparaison avec les stratégies précédentes, la SNVBG intègre dans son objectif global la rééducation des auteurs de VSBG.

L’objectif global de cette évaluation est de contribuer à l’évaluation des programmes de lutte contre les violences sexuelles en RDC et de générer des connaissances basées sur les faits, concernant les différents volets d’intervention en identifiant les bonnes pratiques, les leçons apprises ainsi que les écarts qui pourraient informer à court et long terme les politiques gouvernementales et les interventions des bailleurs en matière de lutte contre les violences sexuelles. Les objectifs spécifiques visent à i) Analyser l’impact, l’efficacité́ et l’efficience des interventions financées par les bailleurs et la pertinence et durabilité́ des résultats ; ii) Identifier les approches innovantes en termes d’intervention ainsi que les bonnes et mauvaises pratiques, les leçons apprises ; iii) Evaluer l’impact des politiques et lois adoptées par le gouvernement de la RDC dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles ; iv) Identifier des pistes pour un renforcement des interventions du gouvernement de la RDC et des partenaires techniques et financiers dans ce domaine, y compris les leçons et les opportunités pour l’augmentation des approches/interventions qui sont les plus efficaces et prometteuses ;

v) Dégager des constatations, des conclusions, des recommandations et des leçons afin d’informer la mise en œuvre et les futures conceptions de programmes en matière de lutte contre les violences sexuelles en termes de zones et de volets d’interventions ; vi) Evaluer les mécanismes de coordination de la lutte contre les violences sexuelles.

L’évaluation porte sur les programmes de lutte contre les violences sexuelles mis en œuvre sur la période 2005-2017. Les caractéristiques de notre approche sont les suivantes : holistique et intégrée, sensible au conflit et axée sur l'utilisation . Les enjeux sociaux et politiques de la lutte contre les violences sexuelles et la nature des défis à relever se prêtent à une approche fondée sur la théorie du changement, qui fournit une vision dynamique des changements attendus et des contributions réciproques des diverses composantes de la stratégie. Une théorie du changement (TdC) a été développée à partir du document de la SNVBG, centrée sur les violences sexuelles.

L’évaluation a commencé par l’analyse de l’intervention, qui est structurée autour de trois sous-périodes, définies à partir de l’évolution des stratégies du GRDC et des bailleurs de fonds. La première période, entre 2005 et 2009, les programmations lancées par les agences du système des Nations Unies (ASNU) conjointement ou séparément et ciblant spécifiquement la problématique des violences sexuelles ont représenté un total de près de 35 M$. La quasi-totalité ciblait les niveaux décentralisés (provincial). Les provinces les moins couvertes ont été celles du centre et surtout de l’ouest du pays. Entre 2010 et 2014, les programmations lancées par les ASNU conjointement ou séparément et ciblant spécifiquement la problématique des violences sexuelles ont représenté un total de près de 114 M$. On observe sur cette période un engagement plus marqué au niveau central et dans les provinces de l’ouest (Kinshasa, Kongo Central et provinces de l’ex-Bandundu) au détriment des provinces de l’ex-Equateur. Dans les trois dernières années de la période sous revue (2015-2017), les programmations lancées par les ASNU conjointement ou séparément et ciblant spécifiquement la problématique des violences sexuelles ont représenté un total de 18 M$. On observe sur cette période un désengagement des Kasaï et des provinces de l’ouest, en particulier les provinces de l’ex-Bandundu. Les programmations conjointes ont représenté 29% des budgets engagés à travers les ASNU dans la lutte contre les violences sexuelles. Elles sont restées concentrées dans les provinces de l’Ituri et du Nord Kivu. Il ressort de l’évolution des programmations au cours de ces 3 sous-périodes que les années 2018-2019 seront déterminantes pour assurer le maintien de la dynamique observée depuis 2010 dans la programmation des initiatives de lutte contre les violences sexuelles par les ASNU en RDC. En effet, sous l’impulsion conjuguée de la stratégie globale des Nations Unies puis de la SNVBG, le financement de la lutte contre les violences sexuelles délégué aux ASNU a plus que triplé entre les deux premières périodes.

En termes de méthodologie adoptée par l’évaluation, les éléments suivants sont à nommer :