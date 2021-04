Equateur & Kinshasa : des résultats satisfaisants de la mobilisation menée contre la Covid19 par la Caritas, DPS et AFRICA CDC

Kinshasa, le 13 avril 2021 (caritasdev.cd) : Les activités de protection de la population contre la Covid19 menées durant trois mois par les Divisions Provinciales de la Santé (DPS) de Kinshasa et de l’Equateur, appuyées par la Caritas Congo Asbl, ont produit des résultats satisfaisants. Cela, grâce au financement reçu du Centre de Contrôle et de Prévention contre les maladies de l’Union Africaine, dénommé AFRICA CDC. Les bénéficiaires de ce projet-pilote ont été plusieurs milliers des familles se trouvant dans 5 Zones de Santé de Kinshasa (Kintambo, Binza Météo, Binza Ozone, Mont Ngafula 1) et 3 Zones de Santé (ZS) de Mbandaka : Wangata, Mbandaka et Bolenge.

Ainsi, à titre illustratif, 314.594 ménages ont été visités dans la ville de Kinshasa où 7.756 cas-contact ont été identifiés. Par ailleurs, 420.975 ménages de Mbandaka ont reçu la visite des Relais Communautaires (RECO) déployés, lesquels ont identifié 55.864 cas-contact.

Dans le lot, 80.124 cas suspects de Covid19 ont été identifiés à Kinshasa, contre 21.821 cas à Mbandaka. Ainsi, 1.587 cas ont bénéficié du test à Kinshasa et 124 cas à Mbandaka. Ce faisant, le nombre total de cas suspects qui ont été testés positifs à la Covid19 et admis au traitement a été de 702 à Kinshasa et 5 à Mbandaka.

Il sied de signaler que Mbandaka connaît un sérieux problème de test contre la Covid19. La petite quantité disponible est réservée à l'hôpital provincial général de référence et aux patients. Le laboratoire provincial dispose d'un XPERT TESTS ; mais, c'est insuffisant pour toute la ville. Il ne peut tester que 4 patients par jour ; avec souvent de rupture de stock de réactifs. Les patients privilégiés sont ceux qui sont hospitalisés.

Cette situation justifie le plaidoyer de Caritas Congo Asbl auprès d’Africa CDC. Ce qui irait dans le sens de la stratégie de ce bailleur des fonds, à savoir le Partenariat pour accélérer les Tests en matière de la Covid-19 /PATC.

Le projet avec AFRICA CDC est le premier sur COVID-19 à Mbandaka où d’autres acteurs se concentraient plus sur la Maladie à Virus Ebola que sur la pandémie de Coronavirus. Le souhait même de la population est que le projet puisse continuer afin de consolider la conscientisation de la population contre la COVID-19.

En effet, Mbandaka est une ville portuaire où plusieurs commerçants viennent d'autres provinces pour acheter du poisson, du maïs, et d’autres denrées alimentaires. Depuis la déclaration de cette pandémie au pays (le 10 mars 2020), la RDC) compte 28.542 cas de covid19, dont un probable. Il y a eu 745 décès et 25.841 guéris, renseigne le bulletin du comité multisectoriel de riposte contre la covid19 pour la journée du vendredi 09 avril 2021. Cette journée a connu 31 nouveaux cas confirmés sur 197 échantillons testés. 23 provinces sont touchées, dont Kinshasa avec 20.397 cas et l’Equateur avec 62.

Le déni de la Covid19 par des franges de la population, le non-respect des mesures-barrière, l’indisponibilité des tests de dépistage, l’accès difficile à certaines Zones de Santé, en particulier à Mbandaka, et toutes les rumeurs décourageantes sur le vaccin contre cette pandémie sont autant de défis à relever.

Voilà pourquoi Caritas Congo Asbl, qui plaide pour la poursuite de ce projet, envisage de sensibiliser les communautés pour éviter la stigmatisation et la discrimination des personnes et des acteurs, malades ou guéris ; travailler dans la réponse ; organiser une surveillance communautaire suivant la stratégie PATC.

Durant les trois mois, Caritas Congo Asbl a accompagné techniquement et financièrement les activités de ses partenaires de la DPS Kinshasa et Mbandaka dans la sensibilisation, la surveillance épidémiologique, grâce à 1. 000 Relais Communautaires formés, dont 550 pour la ville de Kinshasa et 450 pour la province de l'Équateur, suivis par des Superviseurs de proximité. Ces derniers ont agi sous le contrôle de leurs Médecins Chefs de Zone de santé.

Guy-Marin Kamandji