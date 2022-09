Epidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) en République démocratique du Congo - Rapport de situation N° 117/2022 du 18/09/2022 + Hebdo S37/2022

D’autre part, au cours de S37, 8 cas confirmés ont été intégrés dans la liste linéaire des cas COVID-19 après harmonisation du nombre des cas rapportés entre le niveau central et les Divisions provinciales de la santé (DPS) du Nord-Kivu (n=4), du Kongo-Central (n=2) et du Bas-Uele (n=2).

Les prestataires de première ligne (PPL) infectés représentaient 21,1% (n=1 109) des 5 260 cas pour lesquels la profession a été renseignée et étaient répartis dans 23 provinces du pays. La moyenne d’âge était de 42 ans avec des extrêmes allant de 17 à 88 ans. D’autre part et pour les 1 063 cas dont l’âge était connu, les classes d’âges les plus touchées étaient celles de 36-44 ans (n=287 ; 27,0%) et 45-53 ans (n=242 ; 22,8%). Les hommes étaient les plus affectés que les femmes (622/1 108 ; 56,1%).

A l’issue de S37/2022, une baisse de l’incidence de nouveaux cas confirmés de COVID-19 a été observée comparativement à S36/2022 (45 vs 35 ; 22,2%). Seule la province du Haut-Katanga a enregistré une augmentation du nombre des cas confirmés pour la même période (4 vs 8 ; 100,0%). D’autre part, la ZS Bumbu à Kinshasa reste le hotspot en rapportant près de 25,7% (n=9) des cas confirmés au cours de S37 contre 10 cas confirmés (22,2%) à S36 et ce grâce à la mise en œuvre du projet FIND III. Pour information, la ZS Bumbu est l’une des zones les plus populaires au Sud de la ville. Entre S36 et S37, le nombre de province et ZS actives n’a pas substantiellement évolué (Tableaux I - III ; Figures 1,3 & 4).