Epidémie de la Maladie à Virus Ebola, Province de l'Equateur, République Démocratique du Congo (24/04/2022)

CONTEXTE

En date du 23 Avril 2022, le Ministre de la santé publique, hygiène et prévention de la RDC a déclaré la 14eme épidemie de maladie à Virus Ebola à Mbandaka, province de l’Equateur. La déclaration est survenue après la confirmation par le laboratoire de référence (INRB) d’un cas de maladie à virus Ebola (MVE) chez un étudiant de sexe masculin âgé de 31 ans, habitant le quartier Mbandaka 1, ZS Wangata. Cet étudiant a regagné la ville de Mbandaka depuis le 25 Février 2022, de retour de Boendé, dans la province de Tshuapa, où il était en stage. La Date de Début des symptômes remonterait au 05/04/2022 par la fièvre et les céphalées, traitées à domicile sans succès. Le 16/04/2022 il a consulté un Centre de santé de Mbankaka pour persistance de la fièvre, l’asthénie physique et vomissements pour lesquels il a été observé sous traitement pendant trois jours. A cause de la persistance des symptômes, le patient a été transféré à l’hôpital General de Reference (HGR) de Wangata le 19/04/2022 pour meilleure prise en charge. Le 21/04/2022, suite à l’apparition des signes hémorragiques (gingivorragies, injection conjonctivale et saignement persistant au point d’injection) et la dyspnée le patient est placé en isolement au centre de traitement Ebola (CTE) de Wangata où il décède le même 21/04/2022 dans la nuit.

L’échantillon sanguin prélevé et analysé le 21 Avril 2022 au laboratoire de Mbandaka s’est révélé positif à la maladie à virus Ebola. La PCR réalisée par l’INRB de Kinshasa en date du 23 Avril 2022 sur 2 échantillons (sanguins et Swab) du même patient a été également positive à la maladie à virus Ebola.

La Province de l’Equateur a connu 2 épidémies MVE depuis 2018:

La 9ème épidémie de MVE qui a eu lieu du 08 mai au 24 juillet 2018 a enregistré 54 cas, dont 33 décès (létalité 61%) ;

La 11ème épidémie de MVE qui a eu lieu du 01 er juin au 18 novembre 2020 a enregistré 130 cas, dont 55 décès (létalité de 42%).

Le lancement du projet REDISSE IV Post-Ebola dans la province de l’Equateur par le Ministre de la santé publique, Hygiène et Prévention a eu lieu le 16/04/2022. L’objectif étant de contribuer au maintien d’une vigilance accrue aux épidémies et au renforcement du système de santé dans la province de l’Equateur et les provinces voisines.