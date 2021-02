Epidémie de la maladie à Coronavirus 2019 (COVID-19) en République Démocratique du Congo : Rapport de situation N° 041/2021 du 10/02/2021

Mise à jour de la situation épidémiologique

- Ce 10/02/2021, 136 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été notifiés dont 55 à Kinshasa, 35 dans le Haut-Katanga, 30 au Lualaba, 10 au Nord-Kivu, 3 au Sud-Kivu et 3 au Kongo-Central (annexe 1 ; Figure 1).

- Aussi, 5 nouveaux décès ont été rapportés parmi les cas confirmés actifs.

- Les 136 cas du jour ont été déclarés par 28 zones de santé (ZS), en premier : Dilala (16,2%), Lubumbashi (14,0%), Kokolo (10,3%) et Manika (5,9%) (Figure 2). D’autre part, la ZS de Kikula dans le Haut-Katanga a rapporté son premier cas confirmé de COVID-19.

- Par ailleurs et au décours d’investigations approfondies, un cas rapporté en date du 1er février 2021 dans la province du Tanganyika a été reclassé dans la province de Kinshasa.

- Au cours des 14 derniers jours, 1 704 cas confirmés ont été recensés dans 76 ZS appartenant à 11 provinces du pays (Tableau I ; Figure 3). Les plus affectées d’entre elles sont : Kinshasa (61,2%), le Haut-Katanga (19,0%), le Sud-Kivu (7,7%), le Nord-Kivu (4,9%) et le KongoCentra (3,7%) (Tableau 1). Pour ce qui est des ZS, il s’agit de : Kokolo (n=149), Lubumbashi (n=140), Gombe (n=130) et Ibanda (n=109).

- Au total, 24 023 cas confirmés et 1 cas probable ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie y compris 691 décès, soit une létalité globale de 2,9% (Tableau I ; Figures 1 & 3). Parmi ceux dont l’information a pu être collectée, 58,3% (4591/7878) des cas étaient asymptomatiques à la notification.

- En plus, 62,5% (2097/3355) des cas auraient été en contact étroit avec au moins un cas confirmé ou probable de COVID19.

- A la date du 10/02/2021, 165 ZS ont répertorié au moins un cas confirmé ou probable de COVID-19. Elles sont localisées dans 23 des 26 provinces du pays.

- Kinshasa demeure la province la plus touchée du pays. En effet comptabilise-t-elle 78,0% (18743/24024) des cas. Elle est suivie des provinces du Kongo-Central et du Nord-Kivu qui, elles, dénombrent respectivement 6,0% (1452/24024) et 5,8% (1387/24024) des cas (Tableau I ; Figure 3).