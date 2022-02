Epidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) en République démocratique du Congo - Rapport de situation N° 001/2022 du 01/01/2022

1. Mise à jour de la situation épidémiologique

Ce 01/01/2022, 103 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été notifiés dont 56 à Kinshasa, 43 au Nord-Kivu, 3 au Kasaï-Central et 1 au Kwango (Figure 1).

Pour autant, aucun nouveau décès n’a été enregistré parmi les cas confirmés actifs.

Les 103 cas du jour ont été détectés dans 20 zones de santé (ZS), premièrement celles de Kokolo (34,0%), Goma (32,0%), Karisimbi (6,8%), Binza-Ozone (3,9%) et Gombe (2,9%) (Figure 2).

D’autre part, 206 cas confirmés ont été intégrés dans la liste linéaire des cas COVID-19 après harmonisation du nombre des cas rapportés entre le niveau central et les Divisions provinciales de santé (DPS) du Kasaï-Central (n=88), de Kinshasa (n=66), de la Mongala (n=31), du Haut-Katanga (n=12) et du Kwilu (n=9). Au terme de cette mise à jour, la ZS Bumba à la Mongala à notifiée son premier cas de COVID-19 depuis le 28/12/2021.

Au cours des 14 derniers jours, 9 886 cas confirmés ont été recensés dans 143 ZS appartenant à 20 provinces du pays (Tableau I ; Figure 3). Les plus affectées d’entre elles sont : le Kinshasa (39,5%), le Haut-Katanga (12,8%), le Nord-Kivu (10,3%), le Lualaba (9,9%) et le Kongo-Central (6,4%) (Tableau 1). Quant aux ZS, il s’agit de : Goma (n=677), Gombe (n=627), Binza-Ozone (n=618), Dilala (n=588) et Kokolo (n=498).

Au total, 79 941 cas confirmés et 2 cas probable ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie y compris 1 225 décès, soit une létalité globale de 1,5% (Tableau I ;

Figures 1 & 3). Parmi ceux dont l’information a pu être collectée, 48,4% (5 729/11 836) des cas étaient asymptomatiques à la notification.

Par ailleurs, 35,4% (2 362/6 676) des cas auraient visité un(e) autre pays (ville) affecté(e) par la COVID-19 au cours des 14 jours précédant la maladie.

A la date du 01/01/2022, 56,5% (293/519) des ZS ont recensé au moins un cas confirmé ou probable de COVID-19, lesquelles réparties dans les 26 (100%) provinces que compte le pays (Tableau I).

Kinshasa demeure la province la plus touchée du pays. En effet, elle enregistre 56,6% (45 251/79 943) des cas. Elle est suivie des provinces du Nord-Kivu et du Haut-Katanga qui dénombrent chacune respectivement 10,1% (8 107/79 943) et 7,7% (6 126/79 943) des cas (Tableau I ; Figure 3).