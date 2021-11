Epidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) en République démocratique du Congo - Rapport de situation N° 311/2021 du 07/11/2021 + Hebdo S44/2021

1. Mise à jour de la situation épidémiologique

Ce 07/11/2021, 1 nouveau cas confirmé de COVID-19 a été rapporté à Kinshasa.

Tout de même, aucun nouveau décès n’a été enregistré parmi les cas confirmés actifs.

Au terme de la semaine épidémiologique (SE) 44/2021, 75 nouveaux cas confirmés et 1 nouveau décès ont été notifiés contre 110 cas confirmés et 7 décès à la SE 43/2021 .

De toutes les provinces (n=26 ; 100%) ayant rapporté au moins un cas confirmé ou probable de COVID-19, aucune nouvelle zone de santé (ZS) n’a rapporté de cas confirmés au cours de la SE 44/2021, à l’opposer de la SE 43/2021 où 5 nouvelles ZS ont été touchées.

Ainsi, 57 661 cas confirmés et 2 cas probable ont été notifiés depuis le début de l’épidémie dont 1 099 décès, soit une létalité globale de 1,9%.

Près de 87,3% (49 024/56 140) des cas étaient âgés de 20 – 70 ans et 7,2% (4 055/56 140) des cas avaient au plus 20 ans. L’âge médian était de 41 ans, avec des extrêmes allant de 7 jours à 110 ans.

Par ailleurs, les hommes étaient plus touchés que les femmes (36 108/57 053 ; 63,3%) depuis le début de l’épidémie avec un sexe ratio H/F de 1,7/1. Aussi, l’analyse de données des décès sur les 1 081 cas dont l’information sur le sexe étaient disponible, renseigne que les hommes étaient plus représentés que les femmes (724/1 081 ; 67%) et le sexe ratio était H/F était de 2/1.

Par ailleurs, les prestataires de première ligne (PPL) infectés par la COVID-19 représentaient 23,1% (794/3 442) de l’effectif total et étaient répartis dans 20 provinces du pays. La moyenne d’âge était de 44 ans avec des extrêmes allant de 18 à 88 ans. Parmi eux, 27 décès ont été rapportés, soit une létalité de 3,6%. Les hommes en étaient les plus affectés (456/794 ; 57,4%). D’autre part et pour les 774 cas dont l’âge était connu, les tranches d’âges les plus touchées étaient celles de 36 – 45 ans (225/774 ; 21,1%), suivi de 45 – 53 ans (178/774 ; 23,0%) et de 27 – 36 ans (163/774 ; 21,1%).

En ce qui concerne la symptomatologie de la maladie, l’information a été récoltée pour 10 725 cas (18,6%) ; 48,7% (n=5 225) d’entre eux étaient symptomatiques au moment du diagnostic. En outre, 25,0% (490/1 963) des cas présentaient au moins une comorbidité.

Les symptômes majeurs étaient : la toux (1 827/2 594 ; 70,4%), la fièvre (1 839/2 645 ; 69,5%), l’essoufflement (1 131/2 357 ; 48,0%), le nez qui coule (1 016/2 291 ; 44,3%) et le mal de gorge (903/2 278 ; 39,6%).

Prenant en compte les facteurs d’exposition, 37,1% (2 059/5 544) des cas auraient séjourné - endéans les 14 jours avant la maladie - dans une ou plusieurs autres villes affectées par la COVID-19, à l’intérieur ou en dehors de la RDC. En outre, 26,1% (1 250/4 782) des cas auraient visité une structure sanitaire ; 53,8% (2 532/4 706) des cas auraient été en contact étroit avec un sujet présentant les symptômes d’une infection respiratoire aigüe et 53,3% (3 388/6 357) des cas auraient été en contact étroit avec au moins un cas confirmé ou probable de COVID-19, dans les 14 jours précédant le début de la maladie.

A la clôture de la SE 44/2021, contrairement à la tendance générale observée à la SE 43/2021, notons une diminution du nombre de cas confirmés de 31,8% (110 vs 75) ; soit la moyenne journalière de cas COVID-19 est passée de 16 (SE 43) à 11 (SE 44).

Signalons par ailleurs qu’outre cette baisse du nombre de cas à la SE 44, les provinces de Kinshasa et du Kongo-Central ont enregistré une augmentation du nombre de cas confirmés respectivement de 91,7% (12 vs 23) et 33,3% (21 vs 28).

D’autre part, le nombre de province et ZS active a connu une baisse respectivement de 22,2% (9 vs 7) et 38,0% (34 vs 30).

Au cours des 14 derniers jours, 185 cas confirmés de COVID-19 ont été rapportés dans 52 ZS réparti dans 11 provinces affectées du pays. Les provinces ayant notifié la majorité de ces cas sont le Kongo-Central (26,5%), la Lomami (22,7%), le Kinshasa (18,9%), le Kasaï-Oriental (15,1%) et le Haut-Katanga (8,6%). Par contre, en termes des ZS hot spots, il s’agit de : Kabinda (n=37), Mangembo (n=20), Luozi (n=11), Lubumbashi (n=10), Bonzola (n=7) et Gombe (n=6).

Depuis le début de l’épidémie en RDC, 269 ZS (51,8%) ont notifié au moins un cas confirmé ou probable de COVID-19, réparties dans les 26 provinces du pays (Tableau I). Kinshasa reste l’épicentre de l’épidémie, avec 59,2% (34 141/57 663) des cas enregistrés sur l’étendue du territoire national, le Nord-Kivu est placé à la seconde place avec 10,8% (6 235/57 663) des cas et le Haut-Katanga revient à la troisième place avec 7,5% (4 296/57 663) des cas rapportés.