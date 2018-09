Epidémie d’Ebola : la situation au 5 septembre 2018

posté le 9 SEPTEMBRE 2018 par YVES WILLEMOT

Faits saillants

Le 5 septembre, le chef de la santé de la Banque Mondiale et le représentant de l’UNICEF ont effectué une mission de haut niveau dans la zone de santé de Beni et Mabalako.

Le 4 septembre, un cas confirmé a été identifié dans la zone de santé de Butembo, Province du Nord-Kivu.

Le 3 septembre, les écoles ont rouvert au Nord Kivu et dans la Province de l’Ituri. Au cours de la semaine dernière, l’UNICEF a renforcé sa couverture dans les écoles en fournissant des installations de lavage des mains et des thermomètres infrarouges, ainsi que par la mise en place de mécanismes d’engagement communautaire et de prévention et de contrôle des infections dans les zones touchées.

Le 31 août était la journée internationale des guérisseurs traditionnels. L’UNICEF et l’OMS ont participé à un atelier à la mairie de la zone de santé de Beni et ont discuté avec 64 guérisseurs traditionnels du virus Ebola et de son traitement. Cet échange a été précieux pour toutes les parties, les guérisseurs traditionnels locaux ayant accepté de prendre des mesures de protection plus strictes et de référer les patients à des experts médicaux s’ils recevaient la visite de patients présentant des symptômes d’Ebola.

Chiffres clés