Epidémie d’Ebola : la situation au 17 septembre 2018

Découvrez les dernières informations sur la crise d’Ebola et la réponse du Gouvernement, de l’UNICEF et de leurs partenaires pour contrôler l’épidémie.

Faits saillants

Dans le cadre de la réponse nutritionnelle au virus Ebola, l’UNICEF traite des cas de malnutrition aiguë sévère (SAM) chez les enfants et les adultes, fournit des soins nutritionnels aux patients atteints de MVE (accord en cours) et supporte quatre nutritionnistes à dispenser des soins nutritionnels dans les centres de traitement Ebola.

La deuxième enquête CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) indique une augmentation positive des connaissances des communautés sur les mécanismes de prévention et de transmission de l’information sur Ebola. Les résultats sont actuellement analysés par la commission de communication et des mesures correctives seront prises et rapportées dans le prochain Sitrep.

Chiffres clés

142 cas rapportés

111 cas confirmés

97 décès enregistrés

2.173 contacts sous surveillance

