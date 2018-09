Epidémie d’Ebola : la situation au 10 septembre 2018

Faits saillants

5 septembre, un cas confirmé a été identifié dans la zone de santé de Masereka, province du Nord-Kivu.

Un centre de coordination a été mis en place dans la zone de santé de Butembo, avec le psychosocial et les communications déjà en place. L’UNICEF a déployé du personnel C4D, WASH et psychosocial pour soutenir les interventions de l’UNICEF dans la zone de santé de Butembo et la zone de santé de Masereka.

Au 8 septembre, les vaccinations ont commencé dans la zone de santé de Masereka et Butembo, en plus des zones de santé précédemment affectées.

Chiffres clés

132 cas rapportés

101 cas confirmés

91 décès enregistrés

1.945 contacts sous surveillance

