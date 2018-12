Epidémie d’Ebola : la situation au 10 décembre 2018

Faits saillants

Le 8 décembre, la Directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale était à Beni où elle s’est rendue dans un centre de traitement du virus Ebola et a rencontré le personnel de l’UNICEF et les équipes d’intervention, des groupes de jeunes participant activement à l’intervention et des familles touchées par le virus Ebola. Le Directeur régional a également participé à la réunion stratégique de coordination de la réponse à Ebola.

Après avoir été frappés par des cas d’Ebola en août et en septembre, la province de l’Ituri a de nouveau signalé des cas confirmés début décembre. La zone sanitaire de Komanda, avec un cas déjà enregistré en octobre, a signalé sept nouveaux cas dans quatre villages différents situés dans trois zones sanitaires. L’UNICEF déploie rapidement des équipes et des ressources multisectorielles dans la région.

Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé un financement supplémentaire de près de 13 millions USD pour l’UNICEF, couvrant le déficit de financement précédemment signalé. Toutefois, alors que l’épidémie entre dans son cinquième mois et que le plan d’intervention conjointe est en cours d’examen, des fonds supplémentaires sont nécessaires.

Chiffres clés